Riva Ligure: ordinanza contro il consumo di cannabis light, Gianluca Boeri "Provvedimento figlio di una situazione normativa confusa"

Aspetti che Boeri ha analizzato lungamente ma che non lo trovano d’accordo: “Quello è solo un parere. Ad oggi manca una normativa dal punto di vista ministeriale. Quello che prendiamo noi come riferimento è la giurisprudenza. Da tempo abbiamo avviato un dialogo con il Ministero della Salute per regolamentare questo settore. Ho partecipato a numerosi incontri. - racconta Boeri - Per noi oggi vale quanto detto dalla terza sezione della Corte di Cassazione che di fronte all’interrogativo sulla legalità della commercializzazione di infiorescenze di canapa, perchè è di questo che stiamo parlando, ha detto che è consentita a patto che si rispettino tre principi: si tratti di varietà ammesse iscritte nel catalogo europeo; la percentuale di THC non superi lo 0,2%; per gli usi consentiti previsti dalla legge 242 del 2016”.



La cannabis light viene utilizzata in diversi modi ed è una partita economica che potrebbe avere un fortissimo impatto, oggi soltanto subodorato. Da un lato ci sono i negozi specializzati, cresciuti a dismisura su tutto il territorio e dall’altro c’è tutta la filiera di produzione con molte realtà imprenditoriali giovani che hanno scelto di investire in questo tipo di agricoltura. In molti però si interrogano sulle conseguenze legate alla salute del consumatore. “In commercio ci sono tantissimi altri prodotti, anche con le insegne del Monopolio di Stato che fanno ancora più male e ci sono anche molti pareri scientifici dove si parla degli effetti positivi dei cannabinoidi per svariate tipologie di disturbi legati ad esempio all’insonnia, per un uso analgesico o addirittura come deterrente contro il fumo. - risponde Boeri - E’ prioritario che si arrivi a definire la destinazione d’uso e non c’è bisogno di fare gli ipocriti. Io sono il primo a dire che si usa principalmente per consumo da combustione, inalazione o comparto alimentare. Questo prodotto deve essere correttamente regolamentato con una accisa tollerabile. In questo modo garantirebbe allo Stato un introito e permetterebbe la vendita in appositi punti vendita controllabili, dando così la possibilità di apporre sui prodotti tutti gli avvisi di precauzione e divieto. Questo passo servirebbe ad aiutare un settore in crescita che oggi è a rischio a causa dei pericoli derivanti dalla concorrenza sleale e dalla importazione di prodotti illegali, in un clima di generale confusione dove chi ci rimette sono tutte le aziende legali che hanno creduto in questo tipo di coltivazione”.