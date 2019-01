Taggia: il conferimento di Secom in Rivieracqua desta molta preoccupazione, l'analisi in vista della presentazione del piano concordatario a febbraio 2019

A Taggia c'è grande apprensione per il futuro conferimento di Secom all’interno di Rivieracqua, una evenienza inevitabile ma da traguardare soltanto nel rispetto di alcuni parametri essenziali. Il sindaco di Taggia, Mario Conio l’ha assicurato durante l’ultimo consiglio comunale parlando delle società partecipate e del piano di razionalizzazione periodica.



L'amministrazione tabiese si trova tra due fuochi. Da un lato c'è l'obbligo di legge di dover cedere Secom, facendola entrare in Rivieracqua, perdendo così una società florida dove Taggia detiene il 50% delle azioni (la restante metà è suddivisa tra gli altri comuni). Dall'altro lato c'è la necessità di far confluire Secom, come Amaie, pena il fallimento di tutto ciò che è stato Rivieracqua fino ad oggi.

Taggia, come le altre amministrazioni guarda a febbraio 2019 quando sarà depositato il piano concordatario per Rivieracqua. Piano che andrà approvato sia dal tribunale che dai creditori. Aspetto quest'ultimo che torna utile proprio al comune tabiese, in quanto vanta un credito superiore al milione di euro.

Il passaggio è stato discusso dal primo cittadino e dal capogruppo della lista ‘Il Passo Giusto’, Roberto Orengo. In questo caso, sia maggioranza che minoranza hanno manifestato non poca preoccupazione per il movimento di Secom e di riflesso per la tenuta di Rivieracqua.



“Nel corso dell’anno sia come giunta che come assemblea Secom sono state prese alcune deliberazioni volte a compiere un obbligo di legge, sicuramente il conferimento del ramo di azienda in Rivieracqua, però con alcune tutele necessarie a preservare il patrimonio della società. - precisa il sindaco Mario Conio - Si è dato un primo atto di indirizzo sia nell’assemblea Secom e poi nell’assemblea di Rivieracqua, dove il conferimento doveva essere traguardato al rispetto di alcuni parametri essenziali; prima di tutto, quello dell’approvazione del piano concordatario e prevedeva l’ingresso della società dopo congruo periodo di tempo, 6 - 12 mesi. Altro punto, che riteniamo assai significativo, che, nel nuovo assetto societario di Rivieracqua, una volta maturato l’ingresso della nostra partecipata, vi fosse l’aumento di capitale sociale per il comune di Taggia dovuto all’innesto di nuovo patrimonio nella società Rivieracqua”.



“Oggi ribadiamo questa posizione nell’attesa che venga depositato a febbraio 2019 il piano concordatario. Nell’assemblea dei sindaci dell’ATO Idrico, il cda di Rivieracqua ha portato le linee, in modo informale, del piano. - conclude il sindaco - E’ emerso, rispetto alla posizione di Secom ed Amaie, la necessità che il conferimento della società avvenga non soltanto all’approvazione del piano da parte del tribunale ma anche dei creditori”.



“Secom è una società importante per il nostro comune. E’ un depuratore che in provincia di Imperia è il numero 1. E’ un vantaggio che abbiamo. - sottolinea Roberto Orengo - Sono anche tante fatiche del passato e tanti euro dei cittadini che hanno portato a migliorare questo impianto. Con la costituzione di Rivieracqua, Secom ed Amaie dovevano essere cedute ed entrare a far parte di Rivieracqua. Il ciclo integrato dell’acqua arriva da una norma ben precisa del governo Monti e non dal comune di Taggia, come erroneamente spesso scritto sui social. Rivieracqua nasce con ottimi propositi ma oggi ahimè siamo di fronte al piano concordatario. Ci sono stati amministratori che hanno avuto responsabilità di gestione ed oggi siamo di fronte ad un piano concordatario che ci dice che abbiamo problemi sui bilanci. Secom è sanissima con 3 milioni di valore e Amaie anche. Tutte le garanzie del caso è opportuno averle se non qualcuna in più”.



“Siamo un comune creditore nei confronti di Rivieracqua. - aggiunge il consigliere de 'Il Passo Giusto' - I conti sono stati fatti benissimo, abbiamo un credito di più di 1 milione di Euro. Abbiamo una società importante e sana e allo stesso tempo non vorrei che quel meno di bilancio, prendendo Secom e magari Amaie, venga compensato con il più del valore della società. Noi cediamo un gioiello di famiglia e qualcuno ne beneficia a fronte di buchi e contabilità negative”.



“E’ importantissimo avere ampie garanzie. La legge ci impone di passare Secom. C’è quella responsabilità di consiglio comunale che può anche appellarsi al fatto che non sia giusto fare questo, dimostrandolo e che sia fondamentale che non avvenga. Sarebbe ridicolo che con la nostra società questi si rimettano a posto il bilancio. Sarebbe opportuno aprire un tavolo di confronto - conclude l'esponente dell'opposizione - perchè comunque l’acqua tocca tutti e il rischio che Rivieracqua vada a bagno significa aprire le porte a qualcosa che non è bene che avvenga. Non vorremmo che quel servizio venisse preso da privati e quindi concediamo un grandissimo portone a qualche società genovese”.



“Questa è una tematica che deve accomunare e preoccupare tutti. Le sorti di Rivieracqua sono le sorti di tutti. - conferma il sindaco di Taggia - Le nostre linee sono volte ad una grande prudenza ed una grande attenzione. Il rischio è di portare un nostro gioiello di famiglia in una società traballante. Tutto il nostro percorso amministrativo è stato orientato a questo atteggiamento. Da un parte responsabile, con chiaro l’obiettivo dell’acqua pubblica, di salvaguardare Rivieracqua, patrimonio della nostra provincia partito in maniera monca e sbagliata, anni fa. D’altro canto fondamentale preservare la nostra società partecipata”.



“Tutti i nostri passaggi sono stati volti al conferimento della società previa verifica di molti requisiti. - conclude il primo cittadino - Taggia ha espresso con chiarezza un mandato al CDA di Rivieracqua su quelli che sono i contenuti salienti del piano concordatario. Uno fra tutti, il riconoscimento integrale del debito ai creditori, prima di tutto le tante società edili che si sono indebitate per Rivieracqua e non ultimo anche il Comune di Taggia. Sposo l'invito ad avere un confronto aperto”.