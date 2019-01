Imperia: dal 1 gennaio è stato declassato il reparto di chirurgia vascolare. Damonte Prioli "Per i pazienti non cambierà nulla"

Come previsto, dal 1 gennaio 2019 il reparto di chirurgia vascolare dell'Asl1 Imperiese è stato declassato da struttura complessa a struttura semplice. Un provvedimento adottato con delibera 1110 per effetto del decreto Balduzzi che riguarda le riorganizzazioni delle strutture sanitarie. In provincia di Imperia la riorganizzazione ha riguardato la chirurgia vascolare e potrebbe riguardare presto la gastroenterologia di Sanremo.



"Abbiamo confermato la precedente delibera. - spiega il direttore generale dell'Asl Marco Damonte Prioli - per la gastroenterologia è stato avviato un percorso che dovrà portare alla convenzione della struttura da complessa a semplice, mentre per la chirurgia vascolare è già avviato. Abbiamo iniziato i lavori sotto il coordinamento del dipartimento regionale coordinato dal professor Palumbo del San Martino".



Nei mesi scorsi la politica, in particolare il MoVimento 5 Stelle, a Imperia e a Sanremo si era mobilitata contro i declassamenti delle strutture sanitarie. Per Damonte Prioli tuttavia non ci saranno cambiamenti per l'utente medio.



"Non cambierà nulla. Abbiamo mantenuto i servizi e fatto una verifica sulla produzione. Il risultato è che gli interventi e le attività ambulatoriali sono rimasti gli stessi. Per questo ringrazio i professionisti che continuano a lavorare esattamente come prima, come succede in altre strutture semplici dell'Asl dove vengono assicurati i servizi. Non cambierà nulla neanche in futuro, neanche in ottica finanziamenti futuri, lo dichiaro fermamente, non c'è nessuna intenzione di depotenziare i servizi offerti".