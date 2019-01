Taggia: dopo 40 anni ha chiuso 'Barbarella', l'Assessore Cerri "Vicini alla categoria, al via la Consulta del Commercio"

Nel 2019, un’attività storica di Arma di Taggia non aprirà più la saracinesca. Si tratta della boutique ‘Barbarella’ di via Paolo Boselli che dopo 45 anni chiuderà i battenti. Proprio sul finire del 2018 i commercianti armesi hanno voluto rendere omaggio alla lunga carriera di Caterina Nuvolone e del suo negozio un vero e proprio punto di riferimento per l’abbigliamento. Lei ha iniziato a lavorare in giovanissima età presso il famoso negozio di Sanremo, Annamode per poi aprire la sua attività ad Arma, prima al quadrivio Rossat e poi nell'ultima collocazione.



Un momento simbolico quello vissuto lo scorso 28 dicembre e che ha visto la partecipazione anche di alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale: la vicesindaco ed assessore allo Sviluppo Economico e produttivo, Chiara Cerri; l’assessore alla Promozione Turistica e Manifestazioni, Barbara Dumarte; l’assessore all’urbanistica, Espedito Longobardi.



Durante questa occasione, l’assessore Chiara Cerri, ringraziando i commercianti per l’invito a presenziare a questo incontro, ha voluto sottolineare l’importanza di essere sempre vicini alle attività del territorio tabiese. “Purtroppo ci troviamo in un momento storico difficile e sono molte le attività commerciali costrette a chiudere. Le criticità che affliggono il settore toccano tutti i negozi, colpendo spesso anche le attività con un’identità storica definita, realtà commerciali affermatesi nel tempo, di grande prestigio e comunque sempre radicate sul territorio. - afferma l'assessore Cerri - Come amministrazione comunale possiamo fare ben poco contro le dinamiche di mercato che stanno rivoluzionando il tessuto economico cittadino”.



“Ai commercianti posso dire che siamo sempre pronti ad ascoltarli e per loro ci sarà sempre una porta aperta per riceverli. A tal proposito, nei prossimi giorni contiamo di avviare la consulta del commercio, andando a definire i nominativi dei membri che la comporranno. - annuncia l’assessore - Con questo tavolo aperto anche ai commercianti, apriamo un nuovo canale di confronto per ascoltare le loro esigenze e sviluppare iniziative in sinergia”.



Nonostante il momento difficile, l’incontro si è svolto in un clima sereno, culminato con la consegna di una targa alla signora Nuvolone. Questa chiusura ‘eccellente’, accende i riflettori sulle difficoltà patite dal commercio di Arma di Taggia. Infatti, a breve, anche un’altra attività dovrebbe chiudere, lo storico negozio di articoli sportivi ‘Sporting Vip’, sito al quadrivio Rossat, un negozio attivo da oltre 20 anni.