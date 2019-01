Il Comune di Taggia dal 21 gennaio via al rilascio della carta di identità elettronica, ecco quanto costerà

Anche Taggia si prepara all'introduzione della Carta di Identità elettronica. Il Comune sarà ufficialmente abilitato a partire da questo mese ed i cittadini potranno farne richiesta dal 21 gennaio. Non è da escludere che ci possa volere ancora del tempo prima che la macchina comunale sia pronta a gestire le numerose richieste che dovrebbero arrivare dalla cittadinanza. Da diversi mesi l'assessore Maurizio Negroni sta seguendo con interesse la pratica per introdurre il nuovo servizio.



Recentemente la giunta si è espressa su costi e modalità di questa piccola rivoluzione. Il formato del nuovo documento identificativo è destinato a prendere il posto della controparte cartacea. Infatti l'amministrazione conferma: “Al momento in cui le postazioni saranno operative il Comune rilascerà la nuova CIE, abbandonando la modalità di emissione in formato cartaceo, salvo i casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli italiani Residenti all’Estero (AIRE). Il Comune, tramite le apposite postazioni di lavoro informatiche, invierà tutti i dati del cittadino al Ministero dell’Interno che a sua volta li trasmetterà all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la produzione, la stampa e la consegna della nuova carta di identità elettronica.



Quanto costerà il nuovo documento? L'amministrazione guidata dal sindaco Mario Conio ha già determinato anche le tariffe, sulla base di quanto indicato dallo Stato. Il Comune tabiese ha disposto un piccolo risparmio, di 0,21 centesimi per carta, portando quindi la cifra richiesta da 22,21 euro a 22 euro esatti, in caso di emissione della nuova carta di identità ed a 27 euro per il rilascio in caso di smarrimento, furto e deterioramento. Una modifica resasi necessaria per andare incontro ai cittadini per rendere meno complicate le operazioni di pagamento e contabilizzazione.



Una piccola rivoluzione che era attesa da tempo ma che potrebbe non essere indolore all'inizio. Come avvenuto negli altri comuni che hanno adottato il rilascio del nuovo documento, anche Taggia ed i suoi abitanti potrebbero incappare in qualche problema organizzativo che potrebbe causare lunghi tempi d'attesa tra la richiesta e la consegna materiale della carta.