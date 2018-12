Capodanno 2019 in provincia di Imperia, ecco alcune idee per trascorrere al meglio la Notte di San Silvestro

Cena, veglione o festa in piazza? Cosa abbiamo in programma per Capodanno? I dati confermano che sempre più gli italiani decidono di celebrare l’ultimo dell’anno fuori casa. Secondo il Fipe (Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi) a farla da padrone sono i ristoranti: infatti saranno oltre 6,3 milioni (100.000 unità rispetto al 2017) a cenare, con o senza veglione, in uno dei 93.000 ristoranti (il 78,4% del totale) aperti per la notte di S. Silvestro. Sempre la FIPE fa sapere che per brindare al nuovo anno nei ristoranti si stapperanno 1,8 milioni di bottiglie tra spumante e champagne. Le bollicine nostrane avranno l’esclusiva del brindisi nel 66,7% dei locali e nel 28,1% in condivisione con lo champagne.

Ma se il Cenone con spettacoli dal vivo e musica nei locali sbaraglia tutte le proposte per la Notte più lunga dell’anno, non mancano certo numerosi intrattenimenti messi in campo dalle varie Amministrazioni Comunali per allietare cittadini e turisti. In provincia di Imperia, l’offerta più ampia la troviamo a Sanremo dove, oltre all’evento denominato ‘New Year’s Eve 2019 The Magic Cruise’ del Victory Morgana Bay, ben tre sono gli appuntamenti in serbo per festeggiare l’anno nuovo: lo spettacolo al Teatro del Casinò ‘Non mi hai più detto ti amo’ con Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia e, sempre alla casa da gioco, intrattenimento con ‘Musica e magia’ al Roof Garden e nelle Sale Giochi. Dalle 22 a Pian di Nave, inizia l’attesissimo concerto dei ‘The Kolors’ che culminerà alla mezzanotte con i Fuochi d’artificio dal Porto Vecchio. Ma in quanto ad ospiti vip, la città di Imperia non è da meno con il concerto dei Matia Bazar ospitato nella Balconata del Teatro Cavour in via Cascione. Il tutto impreziosito da una degustazione di cioccolata e panettone.

Nella città di Confine una proposta interessante al di fuori dagli schemi: un Veglione di San Silvestro a Kosto 0. L’evento prenderà il via alle 20.45 con una processione ai Flanbeau dal cimitero di Via Tenda al Santuario Madonna delle Virtù Località Siestro. Dopo al S. Messa, rinfresco e brindisi di capodanno intorno al falò con vista sullo spettacolo pirotecnico che inizierà alle 23.45. Spostandoci sul litorale, e più precisamente a Vallecrosia, la festa di Capodanno si terrà sul lungomare in spiaggia con musica dal vivo dei ‘Vedo Nero’, Tribute Band di Zucchero. Volando idealmente sino a Diano Marina, dalle 22.30 inizierà il la festa in piazza Martiri della Liberà con il ‘Conto alla rovescia’ animata da Gianni Rossi e Polo dj con musica, immagini e testi su maxischermo.

Ma anche nell’entroterra si organizzano numerosi eventi per la notte di San Silvestro; particolare è un Capodanno di solidarietà in programma a Ceriana con cenone organizzato da Arci Ceriana, Laboratorio Le Farfalle, ONG Martini Humanitaires a favore della formazione scolastica dei bimbi dell’ Orphelinat Kiridiya de Matoto pour des actions Humanitaires (Conakry, Rep. di Guinea). Appuntamento nei locali del Sottopiazza a partire dalle ore 20.30. A San Biagio Della Cima dalle 22, Concerto di Capodanno con musica dal vivo in Piazza della Chiesa a cura del complesso ‘Never the dog’. Mentre a Montegrosso Pian Latte dalle 20 nella Sede della Pro Loco, appuntamento con ‘Waiting for 2019’: grande festa per salutare l’anno che sta per finire ed accogliere quello nuovo con musica, drink, gastronomia e DJ Set.



Per chi invece vuol spostarsi nella vicina Costa Azzurra, da Mentone a Cannes non mancano le animazioni in piazza con tanto di fuochi d'artificio. Ciliegina sulla torta la nostra Laura Pausini animerà la notte di San Silvestro nella Sala des Etoiles dello Sporting di Monte-Carlo.



