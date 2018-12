Elezioni a Sanremo: la 'firma' di Lara Comi per Sergio Tommasini, visita dell'eurodeputata al Point per parlare dell'importanza dell'Europa per la città (Foto e Video)

Da questa sera c'è anche la firma di Lara Comi sul muro dove firmano i sostenitori che credono nella candidatura a sindaco per Sanremo di Sergio Tommasini. L'eurodeputata di Forza Italia ha fatto visita al point di piazza Colombo dove ad attenderla c'era il candidato del centro destra unito (Gruppo dei 100, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia ndr).

Un momento conviviale per parlare anche di Europa. L'incontro odierno tra l'On. Comi e Tommasini segue un primo confronto avvenuto a Milano ad ottobre (LEGGI LA NOTIZIA QUI).



La campagna elettorale a Sanremo è partita con largo anticipo e Tommasini si presenta come candidato del centro destra unito, la sua presenza conferma questa direzione? “Noi come in tante amministrative come nelle regionali ci presentiamo uniti. Abbiamo idee diverse per quella che è la manovra nazionale ma questo l'avete visto in più di una circostanza. Totale sostegno a Sergio che avevo visto anche in tempi non sospetti. Abbiamo parlato di Europa e di cosa si può fare per l'Europa e con l'Europa per Sanremo e viceversa. Partendo anche dai balneari”.



Una visita importante nella campagna elettorale del candidato sindaco per il centro destra unito. “Lara è una persona che stimo ero andato a trovarla a Milano dove avevamo già iniziato alcuni progetti parlando di alcune progettualità. - ricorda Sergio Tommasini - Oggi ci viene a trovare, ci fa piacere e brinderemo insieme. Quindi è un piacere averla con noi”.



E' stata l'occasione per parlare di Europa per Sanremo. “I progetti europei sono importantissimi. - analizza il candidato sindaco - Io nel trascorso aziendale che ho fatto, ho molte volte toccato progetti europei con le aziende che ho amministrato. Di conseguenza è importante avere i fondi e la capacità di attrarli e spenderli. L'Italia non sempre è brillante in questo dal nord al sud. Noi cercheremo di fare la nostra parte”.



Nel 2019 la campagna elettorale entrerà nel vivo. “Stiamo già lavorando da aprile con i laboratori di idee. Lavoriamo sui progetti ragionando in maniera molto concreta e misurabile. - chiosa Tommasini - Proseguiremo nei prossimi mesi con un grande gruppo di lavoro. Sempre con grande entusiasmo ed umiltà per servire Sanremo nel 2019”.