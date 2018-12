Mondo di Poesie: "Parla con Lei" di Luciano Spalla

Parla con Lei,

non lasciarla mai sola.



Un soffio di luce splendente dai

raggi di sole cade ogni alba, sulla sua anima.



Non lasciarla mai sola

Neanche un secondo, un attimo.



La vita si accende e si spegne come una torcia.

La vita è lieve, leggera.

È un soffio, è

un sussurro, è

un respiro.



Un colpo di vento tenue come una piuma spegne il contenuto della *fiaccola *di una vita



Parla con Lei.

Non lasciarla mai sola.



Lei ha bisogno di carezze di velluto, bollenti, tenere e

dolci.



In sogno le sue labbra non si staccano mai dalle mie guancia,

dal mio viso, dai miei occhi, dal mio collo, dalla mia bocca.



È amore, desiderio,

affetto, riconoscenza, gratitudine.



*Rimanere solo*.

Solo come un cane errante.



Parla con Lei.

Il desiderio di dolci baci sulla pelle sono delicate

*sensuali * brezze frementi, ardenti.



È rimasto l'amore, infinito che fa *scalare, le ali del cielo.



L'amore appassionato, travolgente, è un dono meraviglioso della vita senza fine.



Stare assieme, anni e anni,

vuol dire diventare la stessa persona.



Con le stesse sensazioni, con le stesse emozioni, con le stesse

pulsazioni.



È il timore, la paura che possa andare via *prima *Lei.



Quindi bisogna gustare ogni suo respiro, ogni suo sguardo, ogni suo parola.



Questo è il vero senso di non lasciarla mai sola.



Ogni secondo,

ogni suo attimo perso, un giorno sarà

sentire l'immenso vuoto della vita.



La quale diventerà una tela vuota.

Dipingerà' solamente infelicità e mestizia infinita.



Finché si può amare la persona che si ama, la si deve amare con tutta l'anima.



Parla con Lei



Mai lasciare perdere un respiro della persona che si ama.



Amarla

fino all'infinito.



Quando sarà tutto finito ci saranno i ricordi.



No!!

No, no, non voglio io ricordare.



Voglio che ricordi Lei.



Ecco perché non la lascio mai sola.



Parla con Lei.

Non lasciarla mai sola.



Ogni vita può morire e poi risorgere con l'amore.



Così come ogni giorno può spegnersi con i tramonti infuocati



Così può rifiorire con i raggi del sole,

ardenti ed abbaglianti.