'Salotto Bello Spiaggia Pulita’: oltre 50 sacchi di spazzatura raccolti sulle spiagge tra Ventimiglia e Taggia. Scibilia "Speriamo che partecipi qualche sindaco in più"

Oltre 50 sacchi di spazzatura ed una partecipazione numerosa di cittadini: si chiude così questa prima giornata di 'Salotto Bello Spiaggia Pulita’. L’iniziativa lanciata da Confesercenti Imperia su tre siti a Ventimiglia e sulle spiagge di Taggia.



Un successo, soprattutto nella città di confine dove erano oltre 50 le persone che hanno scelto di trascorrere la mattinata dedicandosi alla pulizia dell’area alla foce del Nervia. Una decina, invece, i partecipanti sul litorale di Arma di Taggia, dove l’operazione ha interessato la Darsena e la Fortezza.



Tantissime le donne che hanno partecipato, molti nonni con i nipoti, qualche associazione ed anche un sindaco, Enrico Ioculano di Ventimiglia. Ecco chi ha risposto alla chiamata lanciata dal presidente provinciale di Confesercenti Ino Bonello e dal segretario provinciale Sergio Scibilia.



“E’ stata una bellissima giornata per un’azione di sensibilizzazione necessaria a ricordare che il mare è di tutti. Come Confesercenti siamo soddisfatti per la buona riuscita dell’iniziativa ma la pulizia deve essere fatta 365 giorni all’anno e non solo a ridosso della stagione balneare. - commenta Scibilia al termine della giornata di lavoro - Prova ne sia che oggi, complice le temperature miti e la giornata soleggiata, sulla spiaggia c’erano anche moltissimi turisti. Sono loro i primi ad aspettarsi di trovare una spiaggia pulita anche in inverno”.



Possiamo tracciare un bilancio della giornata? “E’ andata meglio dell’anno scorso. - risponde Scibilia - Abbiamo trovato spiagge in condizioni migliori rispetto alla passata edizione. Grazie alla Docks Lanterna che ci ha fornito tutto l’equipaggiamento necessario, abbiamo raccolto oltre cinquanta sacchi di spazzatura. Abbiamo trovato principalmente plastica, ferro, qualche pneumatico e tanta legna”.



Si può migliorare ancora? “E’ molto positiva la partecipazione che abbiamo avuto dalla cittadinanza soprattutto su Ventimiglia. Ognuno di questi volontari ha compreso lo spirito dell’iniziativa, lavorando silenziosamente tutti hanno dato un contributo prezioso. Certo serve costanza in questa azione di pulizia. Non per caso il nostro slogan è #365emare” - spiega Scibilia.



Prossimi appuntamenti? “Contiamo di rivederci ancora una volta tra 50 giorni e poi ulteriori due volte prima dell’inizio dell’estate. Non abbiamo ancora scelto le spiagge però mi piacerebbe che di fronte al risultato di oggi qualche sindaco in più si faccia avanti. Penso soprattutto ai piccoli comuni. Comprendiamo che non si possa tenere sempre pulito tutto il litorale ma si potrebbe avere una ‘spiaggia modello’ che rimanga pulita e fruibile tutto l’anno, affidandola tramite bando, a dei volontari che la tengano pulita. Penso che i sindaci possano abbandonare ogni tanto il palazzo per venire più a livello del mare per vedere quale ricchezza abbiamo. Non ci si dovrebbe mai dimenticare che questo è il nostro giardino ed il nostro salotto da coltivare e curare. Partecipare alla pulizia delle proprie spiagge vuol dire solo dedicarci un po’ di tempo anche perchè alla fine il Comune deve comunque portare via questi rifiuti. In questo modo avrebbero anche un risparmio. Speriamo che la prossima volta sia un #365emare con tanti sindaci”.