"Sanremo, ovvero l'immaginazione al potere", le considerazioni del lettore Pierluigi Casalino

"I sogni vanno custoditi e coltivati. Soprattutto se condivisi, essi possono trasformare il più innocuo sognatore in un motore di progetti straordinari e di azioni rivoluzionarie. Per il suo coincidere con la realtà e il carattere paradossale delle sue creazioni, il sogno permette al cuore e alla volontà di affacciarsi su orizzonti impensati, ma non per questo impossibili. Nella nostra esistenza grigia e monotona, faticosa e incerta, i sogni sono una riserva di energie, una fonte di novità, un modo per preparare un diverso futuro, altri limiti da valicare, altra vita è colore. Quando da Sanremo prese il volo 'Volare' ovvero quel fatale Nel Blu dipinto di Blu, qualcuno penso' - ma ancora oggi si pensa cosi - che da quella cornice canora e di sentimenti, che chiudere gli occhi e lanciarsi verso l'infinito viaggio del cuore e della mente fosse un tuffo nella felicità. Del resto Roberto Benigni ci ha detto che 'se ci chiudono la porta dei sogni, siamo già morti'.



Sanremo e il suo Festival e gli eventi che intorno ad esso fecondano le speranze di un giorno destinato a diventare appunto un sogno che diventa realtà, lavora da sempre per aprirsi al mondo. L'eco del suo nome, anche in un'epoca in cui non sappiamo se il futuro sarà roseo (e molto di quello che sta accadendo ci fa propendere per il no), possiede ancora la capacità universale di dar vita ad un dialogo a quattr'occhi. Dallo spettatore all'opera che Sanremo rappresenta e dall'opera allo spettatore. E tutto questo consegnato liberamente e gioiosamente al caleidoscopio delle immagini, dei simboli, delle melodie e delle invenzioni che si incastonato nel mare creativo del suo richiamo. Anche in tal modo Sanremo, oltre ad essere capace di immaginare, va immaginato. E ciò proprio oggi quando viene confermato negativamente l'eccesso immaginario contemporaneo. Un immaginario che Sanremo, invece, sembra liberare dalle tossine della cattiva immaginazione per restaurarne il sano potere di fascinazione. Un motivo in più per dire grazie a Sanremo.





Pierluigi Casalino".