Ventimiglia: dopo le critiche alla Lega ed all'On. Di Muro, è scontro in casa Fratelli d'Italia tra Galluccio e Iacobucci

Incidente diplomatico in casa Fratelli d'Italia a Ventimiglia. A quanto pare la linea assunta dal segretario cittadino ventimigliese, Francesco Galluccio critica sull'operato della Lega è distante da quella dei vertici, in primis Massimiliano Iacobucci, coordinatore regionale del partito. A



l centro dell'accaduto una frase espressa dal rappresentante della città di confine: "...chiediamo espressamente all'Onorevole Flavio Di Muro (Lega), fatto eleggere dai cittadini, più impegno verso questa città che sta attraversando un periodo sempre più complicato" (IL RESTO DELLA NOTA STAMPA LO POTETE LEGGERE QUI).



Galluccio è 'reo' di aver chiesto spiegazioni ed impegno al deputato ventimigliese della Lega, partito che qui in provincia di Imperia è alleato di Fratelli d'Italia. Una critica che stride in un momento in cui il centrodestra ha necessità di mostrarsi coeso per fronteggiare le sfide politiche che l'attendono nel 2019 a livello locale, le elezioni su Sanremo e Ventimiglia.



Dopo la nota stampa del segretario cittadino ventimigliese, è arrivata subito la precisazione del responsabile regionale. "Se l’amico Galluccio di Ventimiglia che fino ad oggi è stato un prezioso collaboratore ha problemi personali con i nostri alleati evidentemente non potrà più rappresentare Fratelli d’Italia che invece con la Lega è alleata su tutto il territorio nazionale ed in particolar modo in provincia di Imperia nella quale abbiamo un ottimo rapporto che vogliamo preservare da qualsiasi polemica!". Insomma, toni duri quelli usati da Iacobucci e la minaccia a 'defenestrare' il collega di partito dalla carica fino ad oggi ricoperta.



L'intervento di Iacobucci poi si sposta sul tema al centro dell'intervento di Galluccio, il Decreto Salvini sulla sicurezza. Su questo aspetto il coordinatore regionale ha cercato di gettare acqua sul fuoco: "Il pensiero espresso sul decreto Salvini e sull’attività dell’onorevole di muro dal coordinatore cittadino di fratelli d’Italia Francesco Galluccio è stato espresso a titolo personale. Fratelli d’Italia ha votato con convinzione il decreto sicurezza del ministro degli interni Salvini che rende il nostro paese e anche la città di confine più sicura, più vivibile e garantisce alla giustizia e all’ordine pubblico coloro che fino ha pochi giorni fa vivevano nel caos più totale".



"L’onorevole Giorgia Meloni per prima ha espresso il suo compiacimento per l’approvazione del decreto sicurezza a cui abbiamo dato come Fratelli d’Italia tutto il sostegno parlamentare possibile. - aggiunge Iacobucci - Riguardo l’attività dell’onorevole Flavio di Muro non devo essere io, che tra l’altro gli sono amico personale, a dirlo ma è un rappresentante del nostro territorio, prezioso e utile , sempre presente con il quale intratteniamo relazioni politiche importanti nell’interesse della nostra provincia".



"Con la Lega in generale c’è un’alleanza fatta di contenuti e di programmi ed intese elettorali anche in vista del 2019 dove insieme andremo a concorrere per scalzare dagli scranni dei comuni più importanti della nostra provincia come Ventimiglia e Sanremo sindaci di sinistra che sono il vero problema dell’economia, dell’ordine e del buon governo del nostro territorio" - conclude l'esponente regionale di Fratelli d'Italia.