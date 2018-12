Taggia: il futuro del Centro di Aggregazione Giovanile, botta e risposta tra Napoli e Negroni

Giovedì scorso i ragazzi del Centro di Aggregazione Giovanile di Taggia hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Durante lo scorso Consiglio Comunale è stata trattata la mozione presentata da Luca Napoli (LEGGI LA NOTIZIA QUI), consigliere comunale de ‘Il Passo Giusto’. L’esponente della minoranza si è fatto carico del problema del Centro che trova spazio nell’area delle ex Caserme Revelli.



Uno spazio che doveva esser riaperto a settembre, contestualmente alla riapertura delle scuole ma fino ad oggi rimasto chiuso. Dopo alcuni mesi di incertezza i ragazzi del Centro si sono confrontati direttamente con l’amministrazione comunale, parlando con il sindaco Mario Conio. Dal primo cittadino sono arrivate rassicurazioni e spiegazioni su che cosa stesse accadendo.



Aspetti sottolineati dall’assessore competente per la pratica, Maurizio Negroni intervenuto in risposta alle domande poste dal consigliere Napoli. “Nella giunta abbiamo deliberato la riapertura del centro a gennaio e fino a giugno dando indicazioni per fare un progetto condiviso con i ragazzi, trovare una nuova localizzazione del centro ed un bando per l’assegnazione della gestione della struttura. Stiamo studiando una forma di progettazione”.



La chiusura nasce da due esigenze. La prima, procedere con un affidamento del Centro attraverso un bando ad evidenza pubblica, evitando quindi di proseguire con il meccanismo delle proroghe automatiche, adottato dalla passata amministrazione. La seconda, di ottemperare alle prescrizioni imposte dal Demanio al Comune, alla firma dell’atto di possesso dell’area delle ex Caserme Revelli, con l’obbligo, quindi, di stilare un piano di rivalutazione dell’intera area da attuare entro i prossimi 3 anni, pena, la restituzione del bene. Una situazione complessa che comporterà quindi lo spostamento del Centro di Aggregazione in un altro luogo. Trasferimento che sarà attuato dopo giugno.



Di fronte alle risposte ricevute dall’assessore Negroni, il consigliere Napoli ha tenuto a precisare: “… Ne prendo atto positivamente. Ha fatto anche trapelare un intendimento sincero. Il dubbio non vuole essere polemico ma sembra sempre che ci si muova dopo il pungolamento, come sui torrenti”.



“Questa è l’unica iniziativa importante che l’amministrazione dà a questa fascia d’età con ragazzi che sono in una fase delicata della crescita. E’ un progetto ambizioso ed importante con un peso sostenibile. Gli incontri di settembre non sono stati ne chiarificatori o risolutivi. Il centro per tre mesi è stato chiuso. Il centro funziona durante l’anno scolastico, dopo la scuola. Benissimo volerlo migliorare. Benissimo trovare un altro luogo. - ha aggiunto Napoli - La mia è un’esortazione forte a trovare un posto senza interrompere il servizio. Vorrei che questi 6 mesi fossero una dead line per trovare una nuova sede ed un gestore. L’esortazione è a fare in fretta per quanto la legge permetta perchè lo sapete meglio di me i ragazzi si perdono e c’è il rischio che vadano a cercare qualcos’altro”.



“E’ una particolare funzione dell’opposizione essere di pungolo. - ha replicato Negroni - Noi, abbiamo delle mail di ottobre dove già si parlava di cosa fare, come portarlo avanti e rinnovarlo. Ci sono state difficoltà oggettive e ci saranno. Il lavoro vero inizia adesso. Abbiamo voluto confermare fino a giugno l’apertura del Centro per evitare che i ragazzi si perdano. Abbiamo, confermato prima per due volte e lo riconfermiamo adesso fino a giugno. Abbiamo già dei contatti per una nuova sede e dobbiamo mettere insieme un patto per i soggetti che la dovranno gestire, con le indicazioni dei ragazzi”.