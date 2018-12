Taggia e Ventimiglia, scelte per 'Salotto Bello Spiaggia Pulita': un'iniziativa di Confesercenti per la pulizia straordinaria di due spiagge

“Salotto Bello Spiaggia Pulita", questo il nome dato da Confesercenti all'iniziativa che si svolgerà domani, domenica 30 dicembre, a Ventimiglia e Taggia. Il progetto, rivolto principalmente ai sindaci dei comuni costieri, prevede una pulizia straordinaria delle spiagge per il periodo festivo.



Per questo primo appuntamento, la Confesercenti ha individuato tre siti: zona Nervia, vicino alla foce del Nervia, a Ventimiglia, la spiaggia libera La Fortezza e la Darsena ad Arma di Taggia. "Abbiamo individuato questi siti come esempio per tutta la Provincia. Ci ritroveremo con diversi volontari di alcune associazioni cittadine, alcune imprese, domenica mattina per pulire simbolicamente queste due spiagge" - racconta il segretario provinciale di Confesercenti, Sergio Scibilia.



Il presidente provinciale, Ino Bonello, è intervenuto sul messaggio dietro questa iniziativa. "Abbiamo chiesto maggiore attenzione per il nostro patrimonio naturale, per le nostre coste, per il nostro ambiente. Uno sforzo straordinario rivolto ai nostri primi cittadini in quanto crediamo che le spiagge siano il salotto bello delle nostre città, da presentarle ai cittadini, agli esercenti ed ai turisti, ordinate e pulite".



“Un patrimonio - aggiunge Sergio Scibilia, segretario provinciale - che deve essere salvaguardato e mantenuto in ordine non solo durante il periodo estivo, ma 365 giorni all’anno".



"A sostegno di questa nostra campagna - aggiunge Bonello - abbiamo deciso di metterci le mani e pulire anche noi due salotti. Abbiamo scelto simbolicamente la data di domenica 30 dicembre, ultima dell’anno vecchio e così plasticamente vicina all’inizio del nuovo, così da inaugurare una rinnovata attenzione verso la pulizia e la cura delle nostre coste".



“Occorre concepire il nostro litorale, le nostre spiagge, come il nostro giardino privato, la nostra vetrina, la nostra cartina di tornasole. Un luogo vivibile tutto l’anno, come il nostro magnifico clima consente, una ricchezza inestimabile che deve essere però conservato e mantenuto. - conclude Bonello - Deve diventare un must del turismo, una vera opportunità economica a quattro stagioni, una immagine costante del nostro album della promozione turistica, uno spot pubblicitario. Certo non deve essere solo un costo aggiuntivo per le casse comunali, ma invece un vero investimento per rendere più appetibili le nostre città. Un salotto pulito è un ottimo biglietto da visita, una perfetta cartolina per tutte le città. Confesercenti insisterà anche nei prossimi mesi e organizzerà altri momenti di sensibilizzazione verso i Comuni".