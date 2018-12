Capodanno 2018, l’outfit uomo/donna H&M per essere al top durante la nottata di festa

E’ appena passato il Natale, ed è già iniziato il countdown per la festa di San Silvestro. Cosa potranno sfoggiare uomo e donna per brillare sotto i fortunati auspici del nuovo anno? Le ispirazioni sono tantissime, ma noi vogliamo suggerirvene una confezionata per quanto riguarda il genere femminile da H&M e per il maschile scelte da noi sempre con indumenti del punto vendita presente al Molo 8.44.