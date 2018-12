Sanremo: rissa al Pronto Soccorso, il candidato Condò "Chiediamo la riapertura del presidio della Polizia"

Dopo la rissa tra extracomunitari all'interno del Pronto Soccorso di Sanremo (LEGGI LA NOTIZIA QUI) è intervenuto Alessandro Condò, Candidato Sindaco per Sanremo Libera. Secondo l'esponente politico quanto accaduto deve far riflettere sulla necessità di avere di nuovo un presidio delle forze dell'ordine nella struttura sanitaria.



"Vorrei esprimere alcune considerazioni personali in merito a quanto accaduto l'altra notte in Pronto Soccorso a Sanremo. I fatti ripropongono prepotentemente il tema della mancanza di sicurezza e dell'alto tasso di delinquenza a Sanremo, legata agli extracomunitari irregolari presenti nel nostro territorio. - denuncia Condò - È allucinante pensare non tanto all'ennesima rissa con tanto di accoltellamento, ma a come questa possa poi essere proseguita all'interno di un ospedale, mettendo a repentaglio la sicurezza dei cittadini e degli addetti ai lavori. Per gli operatori è stata una notte da incubo, così come per la gente che attendeva in sala d'attesa, riversatasi in un attimo all'interno del PS con gli occhi che lacrimano, a causa dello spray al peperoncino che era stato spruzzato".



"Una cosa che non è passata inosservata, è stata quella che la gente durante questi scontri tra extracomunitari e forze dell'ordine, sia ad un certo punto intervenuta a dare una mano e a inveire contro questi teppisti, a testimonianza del fatto che si sia veramente raggiunta la saturazione nei confronti di questi avvenimenti, e che un cambiamento urgente e radicale per rendere questa città più vivibile, sia quanto mai auspicato da tutti. - prosegue il candidato sindaco - Appare chiaro come questi delinquenti, nel momento in cui hanno la necessità di regolare a modo loro le questioni personali, lo facciano senza nessun tipo di scrupolo, probabilmente rassicurati dal fatto di essere diventati ormai quasi degli "intoccabili". Quest'ultimo è probabilmente il più grave tra gli episodi di violenza di cui è stato spesso teatro il nostro PS".



"Questo deve far tornare a riflettere, su quanto fosse a tal proposito importante il presidio di Polizia (chiuso da molto tempo ormai) situato all'interno dell'ospedale. La presenza degli agenti, oltre ad essere un deterrente per le teste calde, garantiva sicurezza e tranquillità 24 ore su 24; oggi invece, è attivo solo un servizio di vigilanza privata nelle ore notturne. Inoltre, come se non bastasse, la sala d'aspetto del Pronto Soccorso è diventata ormai la destinazione preferita di persone senza fissa dimora. - conclude Alessandro Condò - Come Sanremo Libera chiediamo quindi, oltre alla certezza che i responsabili di quanto accaduto paghino per ciò che hanno fatto, che venga presa in immediata considerazione la riapertura della postazione di polizia di stato nei pressi del Pronto soccorso".