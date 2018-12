Bordighera: è polemica sul concerto di Capodanno organizzato dal BugaBuga, la Giunta non concede la chiusura di corso Italia, Bincoletto “E’ questo quello che vogliono cittadini e turisti?”

La Giunta non concede la chiusura di corso Italia per il concerto della Combriccola del Blasco al BugaBuga di Bordighera e in città scoppia la polemica. La richiesta, avanzata dal locale, non è stata accolta: “Come per gli anni precedenti - spiega il titolare Angelo Bincoletto - avrei voluto proporre un bell'evento per vivacizzare una città ormai spenta e per dare la possibilità a cittadini e turisti di vivere una serata ed una nottata di ottimo livello musicale. E come per gli altri anni, chiaramente, si sarebbe dovuta chiudere corso Italia. Non un’eccezione, ma ormai una regola, com’è successo recentemente, e per tre giornate consecutive, per il mercatino del gusto. Una chiusura per una decina di ore quando il traffico non sarebbe poi stato così rilevante.”

La chiusura di corso Italia avrebbe consentito la realizzazione del concerto proprio davanti al locale e, secondo quanto riporta il titolare, il parere favorevole dato in via ufficiosa da un consigliere comunale e successivamente da un assessore, l’avrebbe portato a concludere l’ingaggio della band per la serata di fine anno. La palla, però, è passata in mano alla Giunta bordigotta che ha scelto di negare l’autorizzazione: “Le decisioni vengono prese collegialmente - spiega il Vice Sindaco Mauro Bozzarelli - e la Giunta ha scelto di non concedere l’autorizzazione per ovvie ragioni di sicurezza.”

La band suonerà comunque, ma ovviamente in spazi più ridotti del previsto: “L’ingaggio - continua Bincoletto - è stato mantenuto, per correttezza, ma dato il minor spazio e la non chiusura della strada chiusa, sarà quasi impossibile per tutti potervi assistere. Al di là delle diverse considerazioni dei vari amministratori mi preme sottolineare come sembra non vi sia l’intenzione di ravvivare questa città ormai spenta, che non ha bisogno solo di svaghi, ma che comunque sono importanti per offrire ai cittadini e ai turisti che ancora ci scelgono, eventi importanti e di qualità. D'altronde abbiamo visto cosa è successo per la pista di pattinaggio e per il villaggio di Natale. C'è da chiedersi se è questo che cittadini e turisti gradiscono. Sono scelte che rischiano di creare un circolo vizioso che potrebbe portare alla scelta degli imprenditori di trasferire impegni e investimenti in altre zone.”