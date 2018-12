Quarta edizione del Natale Musicale Dianese. Appuntamenti da non perdere a Diano Marina

Tre sono gli appuntamenti della rassegna Natale Musicale Dianese, giunta alla quarta edizione. Tre spettacoli proposti all’interno del programma delle manifestazioni natalizie 2018-2019 di Diano Marina dall’Associazione Amici della Musica del Golfo Dianese in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. I concerti, ad ingresso libero sino ad esaurimento dei posti a disposizione, si terranno sempre alle ore 17 presso la Sala Consiliare, al secondo piano di Palazzo Comunale, in piazza Martiri della Libertà. Ecco i dettagli.

Domenica 30 dicembre

Concerto Gospel di Natale a cura del Coro Sweet Soul Singers

Il Coro Sweet Soul Singers è stato costituito nel 2009 presso l'Accademia della Vibrazione di Torino, frutto di un piacevole ed entusiasmante risultato ottenuto grazie ai corsi di canto e laboratorio corale sotto la direzione di Giuseppe Torrente e la collaborazione di Sara Bufi. I brani, che affrontano tematiche spirituali e di amore verso se stessi ed il prossimo, intendono dare uno spunto di riflessione sul modo di vivere la gioia e la passione che, pur essendo sempre presenti dentro di noi e intorno a noi, spesso non vengono ascoltate e vissute davvero con il cuore.

Il coro Sweet Soul Singers propone, oltre all'ensemble corale, l'alternarsi di voci solistiche che rendendo il concerto dinamico e continuamente sorprendente.

Direttore del coro: Giuseppe Torrente. Aiuto direttore coro: Sara Bufi

Cantanti solisti: Sara Bufi, Silvia Giuliano, Corrado de Martino, Giorgia Caronna , Daniela Mastrosimone, Fabiola Fornaro

Coristi: Sara Bufi, Silvia Giuliano, Patrizia Bertolini, Giorgia Caronna, Cristina Ferracin, Fabiola Fornaro, Daniela Mastrosimone, Luigi Iacobone, Federico Peiretti, Nancy Maceri, Marilena Lorenzale, Marco Valentino, Marta de Franceschi, Camilla Santucci, Alberto Modini, Valentina Saldutto, Monica Esposito, Emanuele Angelino e gli allievi dei corsi di formazione corale di La Morra (Cn).

Brani: Hark the herald angel sing, Silent night, Down in the river to pray, Joy, Ain't no mountain, Rise up, I go to the rock, When you believe, Man in the mirror, Last Christmas, I loved the lord, Happy Christmas, Hallelujah, O come all ye faithfull, The prayer, Step Away, Oh holy night, Jesus oh what a wonderful child, White Christmas, Lean on me.

Mercoledì 2 gennaio

Concerto di Capodanno “Danze di due mondi” a cura dello Strauss Ensemble

Lo Strauss ensemble, fondato da Franco Giacosa trent’anni fa, è nato con l’intento di offrire al pubblico le più belle pagine di generi accattivanti e vivaci, quali i valzer viennesi, le operine, le operette e i brani più famosi del repertorio di tanghi sudamericani. Le trascrizioni proposte, pur utilizzando pochi strumenti, mantengono inalterati il valore e il brio musicale propri delle partiture orchestrali originali, permettendo una più agile diffusione e un piacevole ascolto.

L’ensemble è composto da Dorina Caronna (voce), Gianfranco Messina e Monica Vacatello (violini), Milos Rakic (viola), Luca Pratissoli (violoncello), Franco Giocosa (pianoforte/fisarmonica).

Il concerto è incentrato su valzer e tanghi, di Strauss e Piazzolla, ma non solo.

Programma: “Czarda” (Vittorio Monti); “Sotto tuoni e fulmini” (polka veloce) e “Sul bel Danubio blu” (valzer) di Richard Strauss; “Valzer in do maggiore” (prima esecuzione assoluta) di Gianfranco Messina; “Sopra le onde” (valzer) di Juventino Rosas; “La cumparista (tango) di G. H. Matos Rodriguez; “Por una cabeza (tango) di Carlos Gardel; “Ave Maria, Oblivion”, “Milonga de la Anunciation”, Libertango di Astor Piazzolla.

Venerdì 4 gennaio

Una chitarra da cinema a cura del M° Renato Procopio (chitarra amplificata)

Renato Procopio, savonese, classe 1974, ha conseguito il diploma in chitarra presso il Conservatorio di Musica “G.F. Ghedini“ di Cuneo, allievo di Pino Briasco. Ha collaborato con la Camerata Strumentale Giovanile di Savona diretta dal Maestro Franco Giacosa per concerti tenuti in Italia e Germania e con l’orchestra dei Giovani Solisti diretta dal Maestro Nevio Zanardi, con la quale ha partecipato all’incisione di un cd per la Philarmonia. Membro e fondatore dell’ensemble di musica da camera Esachordo, per il quale ha scritto un quintetto per chitarra e archi, collabora con la compagnia teatrale Quattrotralequinte e I commedianti. Si è classificato al primo posto al concorso nazionale “P. Taraffo” di Genova nel 1989 e ottenuto il primo premio assoluto al medesimo concorso nel 1990 e il secondo al concorso internazionale di Milano nel 1990. Nel 2000 si è classificato al terzo posto nel concorso internazionale Riviera Etrusca e nel 2004 ha vinto il primo premio per la sezione chitarra al concorso internazionale di esecuzione musicale G. De Vincenzi. Ha inciso dal vivo due cd. Nel campo della musica leggera è stato membro delle big band Dr. Feelgood e Nonnananda, per le quali ha realizzato gli arrangiamenti dell’orchestra d’archi.

Il programma (medley tratti da capolavori del cinema mondiale, fino a rendere omaggio ai più grandi compositori di musica da film) si articola in quattro parti:

1) I classici: cavatina dal film "The Deer Hunter" (S. Myers); Granada dal film "Vicky Cristina Barcelona" (I. Albeniz), The Entertainer dal film "La Stangata" (S. Joplin).

2) L’amore: tema da "Schindler's List" (J. Williams), Smile dal film “La Vita è bella” (N. Piovani), tema da "Fratello sole, sorella luna" (R. Ortolani), The Night dal film "Il Ciclone" (O. Liebert), Unchained melody dal film “Ghost” (H. Zaret).

3) I grandi compositori: “Play Love” dal film “La leggenda del pianista sull’oceano”, “Gabriel’s oboe dal film “The Mission”, fantasia di temi dal film “Nuovo Cinema Paradiso”, fantasia dai film "Per un pugno di Dollari" e "Il Buono, il Brutto, il Cattivo" (E. Morricone); "Moon river" dal film "Colazione da Tiffany" e “The Pink Panther” (H. Mancini).

4) Disney Fantasy: "A dream is a wish your heart makes" dal film "Cenerentola" (M. David)"Under the sea" dal film "La Sirenetta" (A. Menken) e "Tico Tico" dal film "Saludos Amigos" (Z. De Abreu).