Dall'Istituto Alberghiero di Taggia rinasce l'Associazione Italiana Cuochi della provincia di Imperia (Foto e Video)

Dall’Istituto Alberghiero di Taggia rinasce l’Associazione Italiana Cuochi della provincia di Imperia. E’ proprio tra le mura dell’Istituto di Istruzione Superiore Eleonora Ruffini che è nata questa idea di far ripartire una realtà ferma da qualche tempo. Poche settimane fa si è costituito il nuovo direttivo di questa realtà.

L’associazione riparte dalla presidenza di Livio Revello, professore dell’Alberghiero e campione mondiale di carving, l’arte di intagliare frutta e verdura. E’ proprio dal corpo docente di questa scuola che prende forma il nuovo direttivo. Infatti, oltre al presidente sono stati eletti anche:

Francesco Ammirati, presidente onorario;

Bruno Guasco e Danilo Bugnolo, vicepresidente;

Piercarlo Eandì e Rebecca Balbon, segretario;

Mario De Marchi, tesoriere;

Valter Gaiaudi, responsabile territorio

Claudia Fornara, responsabile Lady Chef

Lorenzo Micolucci e Nicole De Michele, Responsabile Giovani.

Abbiamo chiesto al presidente di raccontarci come è rinata questa associazione e perchè l’Alberghiero di Taggia si sia rivelato parte integrante di questa operazione. “Rinasce dopo due anni l’associazionismo legato alla cucina nel ponente ligure, partendo proprio dai docenti dell’Alberghiero che sono una forma predominante di tutto il nuovo direttivo al quale si aggiungono altre due persone esterne appassionate e professionisti che fanno parte del mondo associativo” racconta Revello.



“Ripartiamo perchè la provincia di Imperia è stata una delle province fondatrici di quella che era prima l’ACIS e poi diventata Federazione Italiana Cuochi. E’ bello ripartire perchè dopo questi anni di fermo abbiamo voluto riprendere quello che era il discorso lasciato a metà. Cercheremo di approfondire il discorso in questa sede: l’Alberghiero. - sottolinea il presidente - L’istituto era già la sede provinciale ma poi questo aspetto si è perso e con la nuova sede vogliamo ripartire ed avere più slancio con un’apertura verso nuovi tesserati che seguano il mondo della cucina, professionisti ma non solo. Vogliamo essere una realtà aperta un po’ a tutti. L’importante è avere passione per la cucina e volontà di mettersi in gioco”.



“Questo è anche il momento per porgere gli auguri e ringraziare le associazioni e gli operatori del nostro settore. - conclude Revello - Un grazie lo voglio rivolgere anche al dirigente scolastico, Giuseppe Monticone, per aver concesso la disponibilità della scuola per essere la nostra sede provinciale”.



A breve, il nuovo consiglio direttivo si riunirà per decidere quale possa essere il piano d’azione per il 2019. Intanto l’associazione guarda già ai campionati italiani, dove ci saranno proprio due alunni dell’Istituto Ruffini. L’Alberghiero da anni forma le eccellenze del domani nel mondo culinario e di sala. L’associazione Italiana Cuochi della provincia di Imperia non poteva trovare sede migliore per rinascere e proporsi sul territorio.



Nella gallery fotografica troviamo il giovanissimo chef Andrea Guardiani impegnato nella preparazione in vista delle Young Chef Olympiad che si terranno in India. Ne avevamo parlato in questa NOTIZIA