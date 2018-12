Imperia: un'area tecnologica e commerciale alle Ferriere, ecco l'idea sulla nuova 'Porta del Mare' (Video)

Una nuova area commerciale e tecnologica alle Ferriere. È questa una delle novità più significative presentate questa mattina dalla giunta comunale di Imperia nella conferenza stampa natalizia che si è tenuta in sala consiglio.



A presentare il progetto sulla nuova 'Porta del Mare', che prevede un ridimensionamento dei volumi e la sparizione di qualsiasi destinazione abitativa, è stato il vice Sindaco e Assessore all'Urbanistica Giuseppe Fossati.





“L'amministrazione è stata contattata da un gruppo di imprenditori lombardi e piemontesi che sono interessati a investire a Imperia. - ha spiegato Fossati - Hanno avuto contatti con la proprietà, che è il gruppo Colussi per acquisire l'area, e hanno sottoposto all'amministrazione un'ipotesi di sviluppo progettuale di quest'area. Il progetto per ora è solo una bozza, prevede un grandissimo ridimensionamento dei volumi a oggi autorizzato con il S.U.A. Oggi approvato, una rimodulazione delle funzioni, che prevedono che sparirà qualsiasi destinazione abitativa, sarà tutta una destinazione in senso lato, commerciale e produttiva perché si ipotizza l'insediamento in questo sito di realtà imprenditoriali nell'ambito del digitale e dell'alta tecnologia che già sono presenti a Imperia e sarebbero interessati a spostarsi in questo sito perché lì passa la dorsale europea di internet ad alta velocità, quindi è un sito particolarmente interessante da questo punto di vista. Altri sarebbero interessati a venire”.



La parte commerciale, spiega Fossati, prevede anche l'apertura di nuovi ristoranti, di una tipologia diversa rispetto agli esistenti, rivolta a un pubblico più giovane: “Sarebbero previsti altri volumi di tipo commerciale, alimentare e non, - spiega ancora Fossati - e si prevedrebbe anche la realizzazione di tre ristoranti con caratteristiche particolari, perché non si ipotizza che arrivi il ristorantino che faccia concorrenza a quelli su Calata Cuneo, come è anche volontà dell'amministrazione che non succeda questo. Devono avere caratteristiche diverse, una ristorazione magari più diretta ai giovani, un mercato diverso, fasce diverse di clientela, analoghe se vogliamo a quelle di Mc Donald's che funziona molto bene e ha dei ritorni economici molto significativi, quindi un qualcosa di simile, non ovviamente analogo al Mc Donald's nel senso di quel tipo di prodotto lì, ma si ipotizzano catene di sushi o di steak house, come normalmente troviamo quando andiamo nelle realtà commerciali delle città d'Italia.



L'amministrazione ha già fatto una prima valutazione di massima perché si tratta veramente di una ipotesi progettuale. La giunta l'ha esaminata e ha espresso il parere favorevole a un'ipotesi di questo tipo delegandomi a seguire questa pratica e a valutare coi proponenti altri aspetti che sono quelli della progettazione esecutiva dal punto di vista estetico e architettonico, perché è un sito particolarmente sensibile, che quindi richiede una progettazione adeguata alle caratteristiche”.



“Sparisce in modo definitivo il residenziale, questa credo che sia una cosa positiva. - conclude il vice Sindaco - Oggi Imperia non ha bisogno di altro residenziale. Arrivano attività che danno lavoro, infatti la giunta ha valutato molto positivamente che da un punto di vista occupazionale la ricaduta potrebbe essere molto molto significativa, e gli studi che sono stati sottoposti alla nostra attenzione prevedono un livello occupazionale che varia dai 220 ai 250 addetti, che sono tantissimi. Sono quasi il doppio dei dipendenti che aveva lo stabilimento Agnesi. Ben vengano gli imprenditori che vogliono investire a Imperia, ben vengano realtà di questo tipo. Certo, sul tipo di progettazione si deve ragionare, si deve costruire, e questo è il compito che avrà il mio assessorato”.