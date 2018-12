Imperia: sei mesi di amministrazione Scajola "Vogliamo fare in 5 anni quello che si fa in 15, ridaremo vita alle aree Agnesi ed ex Ferriere" (Video)

Sei mesi di amministrazione Scajola. Oggi il punto della situazione, con gli assessori e parte dei consiglieri di maggioranza, tra progetti realizzati e futuri con 21 cantieri pronti a partire nel 2019. Tanti i temi trattati che ancora una volta ricalcano il canovaccio della campagna elettorale con la città: pulita, solidale, viva, prospera e sicura.

"In questi sei mesi abbiamo fatto un’attività enorme. Ci siamo mossi con uno schema preciso nell’affrontare i temi di questa città, quelli che hanno orientato la campagna elettorale: pulita, sicura solidale, viva e prospera. Abbiamo individuato per ciascuno di questi argomenti le priorità attivando tutte le procedure necessarie.

Per ciò che concerne la città pulita abbiamo provveduto a iniziare un percorso dando alla Teknoservice compiti più ampi dalla pulizia strade al diserbamento. Abbiamo poi pulito le caditoie e i tombini. Rimane il passaggio del primo febbraio con l’avvio del ‘porta a porta’ e l’obiettivo di superare il 65% rispetto all’attuale 36,5% della città. Sarà un passaggio difficilissimo che potrà dare risultato positivo solo con la collaborazione totale della cittadinanza. Ci saranno poi nuove spiagge libere compresa quella qui di fronte al parco urbano.

Nel 2019 vogliamo raggiungere un obiettivo interessante le tre bandiere: blu per il mare e qui abbiamo già avviato il percorso per il riconoscimento, sarebbe importante averla nel 2019 insieme alle Vele d’Epoca annuali, la bandiera lilla destinata alle città che si impegnano ad abbattere le barriere architettoniche, un lavoro iniziato dalla passata amministrazione che stiamo incrementando, bandiera verde ci siamo fatti promotori del progetto eco school riconoscimento in ambito Onu alle scuole che promuovono l’educazione ambientale.

Per la città sicura nell’ultimo consiglio abbiamo approvato il nuovo piano di protezione. Inoltre, con una collaborazione forte con la questura, non vogliamo accettare il vagabondaggio e con l’impegno congiunto abbiamo provveduto a molti allontanamenti compreso quello che ha portato alla colluttazione con il vice comandante Angelo Arrigo. Non si deve confondere l’accoglienza con altre cose”.

Sul porto turistico: “Abbiamo dato un indirizzo che diventa linea guida obbligatoria per tutti gli attori che si muovono in questo settore. Prevediamo tempi brevi per riprendere i lavori di quello che sarà il volano per la città. Tutto ciò si può fare con una conduzione ordinata della macchina comunale che ha avuto per anni un’organizzazione sbagliata troppo spesso anarcoide. Va indirizzata l’attività del comune, abbiamo attivato due incontri di studio importanti per rivalutare tutti i dipendenti che hanno capacità e voglia con il dottor Rossi. Si collabora tutti insieme a un progetto per migliorare l’attività generale della città, ho trovato grande consenso in questo dai dipendenti”.

Sul bilancio: “Aveva delle criticità annose datate da molto tempo indietro. Alla luce di questo abbiamo pensato anche a qualche riduzione di stipendio per ciò che riguarda il fondo dirigenti. Non ci sarà invece nessuna decurtazione, anzi è aumentato il premio di produttività, per tutti i dipendenti che lo meritano. Un segnale importante per la Giunta per un inizio di lavoro che deve essere maggiormente condiviso.

Per il bilancio abbiamo fatto come le abitazioni dei cittadini, per sapere come stiamo abbiamo aperto tutti i cassetti tirando fuori tutti i debiti. In 10 anni ripagheremo tutto tirando fuori risorse là dove c’erano sprechi. Non taglieremo, ma miglioreremo con programmazione più moderna. La mia giunta comunale potrebbe essere un’ ottima giunta della regione Lombardia, ho fatto quasi per gioco il paragone e vi assicuro che se dovessi fare una giunta regionale non avrei difficoltà a farla anche se non voglio fare il presidente, ne abbiamo già uno. In generale dobbiamo correre perché questa amministrazione vuole fare in 5 anni quello che si fa in 15. Nei primi sei mesi abbiamo già affrontato il 75% del programma triennale dei lavori pubblici e ci siamo già messi in condizione di richiesta dei contributi necessari” .

Sulla digitalizzazione del comune: “Per rendere efficiente la macchia ci siamo mossi su un progetto digitale interessante fra uffici e fra comune e cittadino. Per un certificato non si dovrà più venire in comune ma lo si potrà fare da ovunque portando meno peso nell’ufficio comunale. Per questo progetto abbiamo ottenuto un finanziamento da 1 milione di euro da Liguria Digitale.

Nel risanamento del bilancio in generale abbiamo già incassato e quasi incassato più di 10 milioni di euro in questi mesi: 1 milione da Rfi, 600 mila euro dal Ministero dei Beni Culturali per il Museo Navale, un milione da Liguria Digitale, 3,8 milioni dalla cessione della quota autostradale e abbiamo definitivo con il governatore Toti, attraverso i denari del fondo strategico regionale, una quota tra 5 e 6 milioni di euro per opere per il rilancio economico della città di Imperia come: messa in sicurezza e prevenzione per incendi nelle strutture scolastiche della città, sistemazione della rete fognaria cittadina, riqualificazione di piazza Dante e dei portici di via Bonfante e della Repubblica e a Porto Maurizio la ristrutturazione di galleria Gastaldi, asse viario fondamentale”.

Sui contenziosi: “Ci siamo trovati contenziosi per una cifra vicina ai 6 milioni di euro. La nostra idea è quella di adire a vie legali solo quanto siamo certi di avere ragione e quando non avremo altro modo di risolvere la pendenza. Su questa linea abbiamo già ottenuto buoni risultati, con Teknoservice abbiamo transato un debito crescente con 900 mila euro, dopo dieci giorni la sentenza che ci avrebbe dato torto. Ci stiamo muovendo allo stesso modo per il depuratore”.

Sulla città solidale: “Gli immigrati stanno lavorando in parte per la città e per migliorarla. Implementeremo ancora questo sistema perché devono integrarsi tramite l lavoro, il resto non è tollerato. Abbiamo inoltre fatto un accordo con le carceri per cui i carcerati meritevoli potranno essere utilizzati per le piccole manutenzione nella città”.

Sulla città viva: “L’obiettivo è la riapertura di quello che è chiuso. Riapriremo il teatro Cavour con 450 mila di stanziamento inziale più 1 milione di euro per oneri di urbanizzazione, siamo vicini alla gara d’appalto. Dobbiamo poi fare in modo che i giovani non vadano via per divertirsi. Servirà musica e intrattenimento conciliato con il riposo dei cittadini. Non si può sempre dire no e proibire, lo faremo solo per l’assoluto necessario. In questo senso non abbiamo fatto un’ordinanza per vietare i fuochi e anche perché non serve proibire se poi non c’è l’organizzazione per multare. Io personalmente ho sempre avuto cani e gatti mi sono rimasti affezionati anche se ho fatto i fuochi”.

Sullo sport: “Si collega al turismo. Abbiamo una stagione lunghissima, la piscina avrà un lavoro consistente di un milione e mezzo di euro, la riapriremo in tempi brevi con due turni di lavoro e poi avremo un nuovo grande evento come successo per Italia-Francia. Dovremo rifare anche la pedana di tutta la pista del Prino. Sui lavori pubblici pagheremo solo una volta fatto il lavoro e collaudato e il direttore dei lavori sarà l’ultimo a essere pagato. Vogliamo evitare casi come quello dell’ascensore del mercato di Porto Maurizio per il quale tutti sono stati pagati, ma non c’è mai stato un collaudo. Attualmente sarebbe da buttare perché seppur nuovo non ha le caratteristiche previste da una normativa del 2017, cercheremo con il Ministero tutti i cavilli per rimetterlo in funzione”.

Sulle zone cittadine in forte degrado: “Attraverso l’assessorato all’Urbanistica si è avviato un progetto per le Ferriere con obiettivo di togliere il degrado. Abbiamo avuto un contatto con l’ex aree Italcementi, vogliamo piazzare in parte di quello spazio la dogana oggi messa alla radice del molo corto di Oneglia e al contempo fare lì un punto turistico ricettivo e ricreativo per la città. Da subito avremo la prima parte davanti al deposito franco e a brevissimo dedicheremo l’area alle manifestazioni. Abbiamo chiesto inoltre anche l’intero deposito franco che non può che avere un fine turistico ricreativo".

Sull’area Agnesi: “Qualcosa in più si poteva fare con l’amministrazione precedente cercando di tenere un piccolo presidio a Imperia. Ora non guardiamo indietro, ma vogliamo che siamo rispettati gli accordi presi dall’amministrazione precedente. Non possiamo lasciare quest’area ferma, ma deve poter dare occupazione”.

Sull’argomento aggiunge il vicesindaco Giuseppe Fossati: “Ci sono stati contatti preliminari chiesti anche dalla proprietà che ritengo positivi. Non c’è nessun russo che vuole comprare l’area, il gruppo Colussi sta valutando una riqualificazione area prevedendo più funzioni sui 50 mila metri quadri totali. Ci sarà una ricaduta occupazionale molto importanti. Non ci sarà una fabbrica ma un area commerciale, terziario, attività ricettiva, gallerie commerciali, studi medici e quant’altro. La proprietà studierà nei prossimi mesi il da farsi. Sull’ex ferriere siamo molto più avanti con già una proposta di massima. Ipotesi è quella di rivedere già il progetto approvato con ridimensionamento dei volumi anche qui con l’obiettivo di dare lavoro. Punteremo sul terziario avanzato e sul mondo digitale, con le imprese già presenti a Imperia. Quel sito è un punto strategico per le connessioni a Internet veloci. Ci saranno poi ristoranti e altre attività commerciali e turistiche con circa 200-250 posti di lavoro. servizi turistici. Non ci sarà invece alcuno spazio residenziale in quell’area”.