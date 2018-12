Imperia: torneranno nel 2019 le 'Vele d'Epoca', sulla manifestazione il Comune punta per il rilancio del turismo

L'ultima edizione delle Vele, svoltasi nel settembre scorso, aveva incassato un ottimo successo di critica da parte degli sponsor e del pubblico per il lavoro svolto in sinergia tra Assonautica e Amministrazione. Lavoro che aveva portato a una migliore organizzazione degli spazi in banchina e alla creazione del nuovo parcheggio con l'abbattimento del vecchio muro di cinta di Via San Lazzaro. Apprezzamenti che avevano indotto il sindaco Claudio Scajola a ipotizzare un ritorno alla cadenza annuale, diventato oggi realtà. Al fine di sostenere il nuovo progetto sono già stati avviati i contatti sia presso gli enti pubblici locali - tra i quali la Camera di Commercio Riviere di Liguria, da sempre vicina ad Assonautica Imperia - sia presso sponsor privati.

Le Vele d'Epoca di Imperia portano in media 150 mila visitatori nella città capoluogo. L'ultima edizione ha visto 88 giornalisti accreditati provenienti da tutto il mondo.

"L'Amministrazione comunale, a partire dal sindaco Claudio Scajola, crede fortemente in questa manifestazione e nel ruolo che la vela può avere nel rilancio economico della Città", sottolinea l'assessore alle Manifestazioni, Simone Vassallo. "Per questo motivo ci siamo detti da subito disponibili a collaborare per far sì, non solo che le Regine del Mare tornassero a Imperia ogni anno, ma anche per far crescere ulteriormente la manifestazione, facendola diventare una tappa fissa per gli amanti del mare. Sarà un evento velico di primo piano ed uno spettacolo per curiosi e appassionati, che porterà il nome di Imperia in giro per il mondo. Ancora una volta, questa Amministrazione dimostra che nelle difficoltà si celano le migliori opportunità di crescita".