L'Oroscopo di Corinne per la settimana di Natale, le previsioni dal 21 al 28 dicembre

Ariete: vi attende un Natale normale indipendentemente da un paio di incognite, un’ incavolatura o delle preoccupazioni per anzianotti o giovanotti oppure dei battibecchi con chi non è mai d’accordo su niente… Con Giove in poppa e per aumentare i proventi sfidate la dea bendata mettendo al Lotto i dati di nascita del partner o di due parenti. Imprevisto natalizio. Sotto l’albero: Per favorire una sorte un po’ sibillina consumate del brodo o un’insalata di cappone o di gallina.



Toro: sarà un Natale un po’ insolito ma non malvagio … Sbuffi ed abbuffi si alterneranno, un tipetto noiosetto farà salir i fumenti, una strenna allieterà, un messaggio allibirà mentre un parente o conoscente andrà confortato o spronato. In simultanea tutelatevi contro furtarelli e non prendete freddo! Amica a cui fare un peculiare regalo. Sotto l’albero: Non può mancare un ciclamino o la famosissima stella di Natale (fiori beneauguranti anche se ricevuti o donati).



Gemelli: fiacchi e sfibrati non vi andrà di folleggiare preferendo la palpitante atmosfera di un Natale semplice e naturale. Taluni ci riusciranno altri saranno costretti a sopportare le paturnie altrui non esclusi dei battibecchi tra fidanzati o maritati. Visita gradita. Intoppi o groppi a Santo Stefano. Guaio scampato per un fiocco di neve squagliato. Articolazioni scricchiolanti. Sotto l’albero: Nel dolce preferito fate un buchino e inseritevi un cioccolatino: chi lo troverà fortunatissimo sarà!



Cancro: tra un pacchetto, un dolcetto, un mugugno e un grugno, fermatevi a riflettere sull’importanza della vita e scoprirete che non serve prendersela e che c’è chi è meno fortunato di voi! Dono inaspettato e ritrovi prettamente casalinghi. A Santo Stefano riposate o andate a fare un giretto. Sorpresa in vista. Sotto l’albero: Per neutralizzare gli effetti avversi di Saturno attaccate dell’agrifoglio all’uscio e un angioletto sulla punta dell’albero o in camera da letto.



Leone: pur faticando ad ingranare la marcia, tornerete fanciulli, ninnandovi tra ricordi e speranze che, in parte, Babbo Natale, con la complicità delle stelle, accoglierà … Una punta d’orgoglio, rischierà di minare un rapporto interindividuale… Scambio di doni ed opinioni. Sotto l’albero: I datteri (associati all’opulenza), se consumati con tre tipi di formaggio, favoriranno il settore materiale, lavorativo o personale… Tra il 24 e il 25 indossate un capo di biancheria nuovo.



Vergine: trafelati e spossati, anelereste starvene tranquilli lungi da chi pretende ed asfissia … Ma, non essendo ciò fattibile, vi toccherà porgere mano ed auguri ad amici e nemici, presenziare ad una tavolata o invitare e sopportare tipi più indigesti di un capitone! Inconvenienti o pasticci tra i fornelli … Sotto l’albero: Ambite tagliare un traguardo? Allora affidatevi al lauro introducendolo nelle vivande e negli addobbi natalizi. Di buon auspicio pure accendere una candela gialla.



Bilancia: ospitate al desco pure il truce Saturno, potrebbe commuoversi, far finta di niente e lasciarvi trascorrere un Natale decente, indipendentemente da sbalzi umorali, biasimi, paternali … Qualche nativo evaderà dalla routine altri se ne staranno soletti, altri ancora faranno immani scorpacciate. Serate memorabili attendono gli ottobrini. Sotto l’albero: Posizionare sul tovagliolo di ogni invitato un rametto di pungitopo e una pagnottella attirerà madama fortunella…



Scorpione: che incubo queste feste troppo consumistiche per i vostri gusti … Eppure, sino all’ultimo, dovrete tirate il carrettino, sbrigare dei lavori, tollerare tipi intollerabili … Ma vi riscatterete andando via oppure rimanendo a casina con selezionati invitati. Mercoledì intorpidito. Preoccupazioni per un congiunto o parente. Sotto l’albero: Si afferma che baciarsi sotto il vischio sia bene augurante anche a Natale… Ragion per cui non esitate a farlo col partner, un amico o un commensale…



Sagittario: non aspettatevi nulla di sensazionale ma un po’ di quiete si, specie se passate le feste con chi vi vuole bene, figlioli, cognati, zii o amici sfigati. Fattibili però dei bisticci con un permaloso o dei crucci per una donna ma pure una vincita o introito. Sotto l’albero: La noce, frutto preferito da Giove, va usata come amuleto naturale: sgranocchiatene tante e conservatene tre gusci sino al prossimo anno …



Capricorno: il 21 dicembre il Sole entra nella vostra costellazione dando il via all’equinozio d’inverno e favorendo novità e ilarità se trascorrerete il Natale senza rimuginare e insieme a familiari… Diversivi, gioie e incavolature contribuiranno a rendere le festività piccanti, frizzanti, pungenti ed incandescenti. Contatti e sollazzi con vecchietti o bimbetti. Pranzetti a prova di colesterolo. Omaggio inaspettato. Sotto l’albero: Ricevere o donare un bonsai preserverà da tanti guai…



Acquario: colloquiare, radunare le persone care, vezzeggiare un infante o un animale: tutte idee da saggiare, affinché il cuore si inebri di terse atmosfere! Un buffo frangente richiederà calma e controllo. Siate altresì cauti sulla strada. Emicranie o digestione laboriosa …Sotto l’albero: Aiutare i poverelli riempirà il cuore di gioia, non solo a chi ne usufruirà, ma soprattutto a voi stessi! Tassativo bere vino rosso e mangiare, alla vigilia del pesce, e a Natale dodici assaggini di ogni portata.



Pesci: incaricare Santa Claus di portar via i pensieri negativi, aiutarvi a risolvere conflitti emotivi e confidare in miglioramenti è il compito che vi spetta nei prossimi giorni… Il 25 dicembre sarà interessante annessi ritrovi e un rancore da buttare nel … trituratore. Giungerete a Natale piuttosto stanchi quindi o andate al ristorante o ricorrete ad una gastronomia… Ansie per un familiare. Sotto l’albero: Intingere una fetta di pandoro o panettone nel prosecco garantirà successo.



Con l’augurio che le stelle facciano trovare sotto l’albero della speranza un futuro migliore. Buon Natale a tutti!