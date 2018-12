Come vivere al meglio la stagione fredda: ecco i principali rimedi per potenziare il nostro sistema di difesa

Rosa Canina : La rosa canina è un importante rimedio apportatore di vitamina C , essenziale per preservare il nostro benessere fisico e mentale, ma anche di vitamina B1 e B2. Svolge attività antiossidante ed è indicato in caso di carenza di vitamina C , in stati di stress, di raffreddore, sindrome influenzale e può essere assunta tranquillamente anche in gravidanza. E’ un efficace antinfiammatorio , utile anche in caso di dolori articolari.