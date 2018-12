CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, venerdì 21 dicembre

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Ritz dell'Ariston di Sanremo



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

- IL RITORNO DI MARY POPPINS – ore 16.15 - 19.00 - 21.30 – di Rob Marshall - con Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters – Musical/Sentimentale - "La storia si svolge a Londra, durante la Grande Depressione, e vede il ritorno di Jane e Michael Banks, ormai cresciuti e che, insieme ai tre figli di Michael, dopo aver subito una perdita ricevono la visita di Mary Poppins. Con l'aiuto dei suoi poteri magici e del suo amico Jack, Mary aiuterà la famiglia a ritrovare la gioia di vivere e il senso della meraviglia…”

Voto della critica: ***



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- BEN IS BACK – ore 15.15 - 19.30 – di Peter Hedges - con Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance, Kathryn Newton, Tim Guinee – Drammatico - "Il giovane Ben sta cercando di disintossicarsi presso una comunità di recupero. In occasione del Natale, il ragazzo decide di uscire per passare le feste in famiglia. Sua madre Holly, sorpresa, lo accoglie a braccia aperte. Ben presto, però, la donna capisce che c'è qualcosa che non va e, nel giro di 24 ore, cercherà di fare tutto ciò che è in suo potere per salvare il figlio ed evitare il collasso della propria famiglia…”

Voto della critica: ***

- BOHEMIAN RHAPSODY – ore 17.10 - 21.30 – di Bryan Singer - con Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Aidan Gillen – Biografico/Drammatico/Musicale - "Un racconto realisto ed elettrizzante degli anni precedenti alla leggendaria apparizione dei Queen al concerto Live Aid nel luglio del 1985 e di Freddie Mercury, celebre leader della band inglese…”

Voto della critica: ****

Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

- BUMBLEBEE – ore 16.30 - 19.30 - 21.45 – di Travis Knight - con Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr., John Ortiz, Jason Drucker – Azione/Avventura/Fantascienza - "È il 1987 e Bumblebee, durante la sua fuga, trova rifugio in una discarica in una piccola città balneare della California. Charlie, alla soglia dei 18 anni ed è alla ricerca del suo posto nel mondo, trova Bumblebee, sfregiato dalle battaglie e inutilizzabile. Quando Charlie lo fa rivivere, capisce subito che non si tratta di un normale VW bug giallo…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- MACCHINE MORTALI – ore 15.30 - 21.30 – di Christian Rivers - con Hugo Weaving, Hera Hilmar, Robert Sheehan, Jihae, Ronan Raftery, Leila George – Avventura/Fantascienza - "Migliaia di anni dopo la distruzione del mondo civilizzato a causa di un cataclisma, la razza umana si è adattata e si è evoluta con un nuovo stile di vita. Gigantesche città in movimento vagano per la Terra, prendendo brutalmente di mira le più piccole città trazioniste. Tom Natsworthy - proveniente da una classe inferiore della grande città trazionista di Londra - si ritrova a dover combattere per la sopravvivenza dopo essersi imbattuto in Hester Shaw, una pericolosa fuggitiva. I due opposti, i cui sentieri non avrebbero mai dovuto incontrarsi, sigleranno un'alleanza destinata a cambiare il corso del futuro…”

Voto della critica: ***

- OLD MAN & THE GUN – ore 18.00 - 19.40 – di David Lowery - con Robert Redford, Casey Affleck, Danny Glover, Tika Sumpter, Isiah Whitlock jr – Thriller - "Ispirato alla storia vera di Forrest Tucker, un uomo che ha trascorso la sua vita tra rapine in banca ed evasioni dal carcere. Negli anni del suo crepuscolo, dalla sua temeraria fuga dalla prigione di San Quentin a settant'anni, fino a una scatenata serie di rapine senza precedenti, Forrest Tucker disorientò le autorità e impressionò il pubblico. Coinvolti in maniere diverse nella sua fuga, ci sono l'acuto e inflessibile investigatore John Hunt, che gli dà implacabilmente la caccia ma è allo stesso tempo affascinato dall'impegno non violento profuso da Forrest nel suo mestiere, e una donna, Jewel, che ama Forrest nonostante la professione che l'uomo si è scelto…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

- CAPRI - REVOLUTION – ore 16.30 - 19.00 - 21.45 – di Mario Martone - con Marianna Fontana, Reinout Scholten van Aschat, Antonio Folletto, Gianluca Di Gennaro, Eduardo Scarpetta (II) – Drammatico - "1914. L'Italia sta per entrare in guerra. Una comune di nordeuropei ha trovato a Capri il luogo ideale per la propria ricerca nella vita e nell'arte. Ma l'isola ha una sua propria e forte identità, che si incarna in una ragazza, una capraia il cui nome è Lucia. Il film narra l'incontro tra Lucia, la comune guidata da Seybu e il giovane medico del paese. E narra di un'isola unica al mondo, la montagna dolomitica precipitata nelle acque del Mediterraneo che all'inizio del Novecento ha attratto come un magnete chiunque fosse spinto da ideali di libertà e di progresso, come i russi che Maxsim Gorkij, esule a Capri, preparava alla rivoluzione…”

Voto della critica: ****



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

- IL TESTIMONE INVISIBILE – ore 15.45 - 17.45 - 19.45 - 21.45 – di Stefano Mordini - con Riccardo Scamarcio, Miriam Leone, Fabrizio Bentivoglio, Maria Paiato, Sara Cardinaletti – Thriller - "Adriano Doria, un giovane imprenditore di successo, si risveglia in una camera d'albergo chiusa dall'interno accanto al corpo senza vita della sua amante, l'affascinante fotografa Laura. Viene accusato di omicidio ma si dichiara innocente. Per difendersi, incarica la penalista Virginia Ferrara, famosa per non aver mai perso una causa. L'emergere di un testimone chiave e l'imminente interrogatorio che potrebbe condannarlo definitivamente, costringe Adriano e l'avvocato Ferrara a preparare in sole tre ore la strategia della sua difesa e a cercare la prova della sua innocenza. Spalle al muro, Adriano sarà costretto a raccontare tutta la verità…”

Voto della critica: ***



Centrale (tel. 0184 597822)

Tabarin (tel. 0184 597822)

Doppia Programmazione

- 7 UOMINI A MOLLO – ore 15.30 - 21.30 – di Gilles Lellouche - con Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade, Virginie Efira – Commedia - "Bertrand, un quarantenne un po' in crisi, riesce a dare finalmente un senso alla sua vita quando decide di entrare a far parte di una squadra di nuoto sincronizzato maschile. Per ognuno dei componenti, gli allenamenti rappresentano una valvola di sfogo e un rifugio sicuro. Insieme si sentiranno sempre più forti fino a volere intraprendere un traguardo pazzesco: la partecipazione ai campionati mondiali di nuoto sincronizzato maschile!…”

Voto della critica: **

- AMICI COME PRIMA – ore 18.00 - 19.40 – di Christian De Sica - con Massimo Boldi, Christian De Sica, Regina Orioli, Maurizio Casagrande, Francesco Bruni (I) – Commedia - "Cesare è lo stimato direttore del Relais Colombo, hotel di lusso di Milano. Con l'arrivo di nuovi soci cinesi intenzionati a rivoluzionare tutto, Luciana, figlia di Massimo Colombo, storico proprietario dell'hotel, licenzia per primo proprio il direttore. Cesare, rimasto senza lavoro, scopre che Luciana sta cercando per suo padre una badante, ed è disposta a spendere 5000 euro al mese pur di arginare il vivace e arzillo Massimo. La prospettiva di uno stipendio così allettante spinge Cesare a candidarsi. Aiutato dal suo amico Marco si traveste da donna e diventa la seducente Lisa che, travolgendo Massimo al primo incontro, viene assunta. Tra esilaranti imprevisti e situazioni equivoche, nasce un'intesa perfetta. Cesare però non ha il coraggio di svelare la verità alla moglie Carla e al figlio Matteo, che continuano a crederlo direttore dell'hotel. Per quanto tempo riuscirà a tenere nascosta a tutti la sua doppia identità?…”

Voto della critica: **



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- IL RITORNO DI MARY POPPINS – ore 21.15 – di Rob Marshall - con Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters – Musical/Sentimentale - "La storia si svolge a Londra, durante la Grande Depressione, e vede il ritorno di Jane e Michael Banks, ormai cresciuti e che, insieme ai tre figli di Michael, dopo aver subito una perdita ricevono la visita di Mary Poppins. Con l'aiuto dei suoi poteri magici e del suo amico Jack, Mary aiuterà la famiglia a ritrovare la gioia di vivere e il senso della meraviglia…”

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- BOHEMIAN RHAPSODY – ore 20.15 – di Bryan Singer - con Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Aidan Gillen – Biografico/Drammatico/Musicale - "Un racconto realisto ed elettrizzante degli anni precedenti alla leggendaria apparizione dei Queen al concerto Live Aid nel luglio del 1985 e di Freddie Mercury, celebre leader della band inglese…”

Voto della critica: ****

- IL TESTIMONE INVISIBILE – ore 22.30 – di Stefano Mordini - con Riccardo Scamarcio, Miriam Leone, Fabrizio Bentivoglio, Maria Paiato, Sara Cardinaletti – Thriller - "Adriano Doria, un giovane imprenditore di successo, si risveglia in una camera d'albergo chiusa dall'interno accanto al corpo senza vita della sua amante, l'affascinante fotografa Laura. Viene accusato di omicidio ma si dichiara innocente. Per difendersi, incarica la penalista Virginia Ferrara, famosa per non aver mai perso una causa. L'emergere di un testimone chiave e l'imminente interrogatorio che potrebbe condannarlo definitivamente, costringe Adriano e l'avvocato Ferrara a preparare in sole tre ore la strategia della sua difesa e a cercare la prova della sua innocenza. Spalle al muro, Adriano sarà costretto a raccontare tutta la verità…”

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- BUMBLEBEE – ore 20.30 – di Travis Knight - con Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr., John Ortiz, Jason Drucker – Azione/Avventura/Fantascienza - "È il 1987 e Bumblebee, durante la sua fuga, trova rifugio in una discarica in una piccola città balneare della California. Charlie, alla soglia dei 18 anni ed è alla ricerca del suo posto nel mondo, trova Bumblebee, sfregiato dalle battaglie e inutilizzabile. Quando Charlie lo fa rivivere, capisce subito che non si tratta di un normale VW bug giallo…”

Voto della critica: ***

- MACCHINE MORTALI – ore 22.40 – di Christian Rivers - con Hugo Weaving, Hera Hilmar, Robert Sheehan, Jihae, Ronan Raftery, Leila George – Avventura/Fantascienza - "Migliaia di anni dopo la distruzione del mondo civilizzato a causa di un cataclisma, la razza umana si è adattata e si è evoluta con un nuovo stile di vita. Gigantesche città in movimento vagano per la Terra, prendendo brutalmente di mira le più piccole città trazioniste. Tom Natsworthy - proveniente da una classe inferiore della grande città trazionista di Londra - si ritrova a dover combattere per la sopravvivenza dopo essersi imbattuto in Hester Shaw, una pericolosa fuggitiva. I due opposti, i cui sentieri non avrebbero mai dovuto incontrarsi, sigleranno un'alleanza destinata a cambiare il corso del futuro…”

Voto della critica: ***



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- AMICI COME PRIMA – ore 20.45 - 22.30 – di Christian De Sica - con Massimo Boldi, Christian De Sica, Regina Orioli, Maurizio Casagrande, Francesco Bruni (I) – Commedia - "Cesare è lo stimato direttore del Relais Colombo, hotel di lusso di Milano. Con l'arrivo di nuovi soci cinesi intenzionati a rivoluzionare tutto, Luciana, figlia di Massimo Colombo, storico proprietario dell'hotel, licenzia per primo proprio il direttore. Cesare, rimasto senza lavoro, scopre che Luciana sta cercando per suo padre una badante, ed è disposta a spendere 5000 euro al mese pur di arginare il vivace e arzillo Massimo. La prospettiva di uno stipendio così allettante spinge Cesare a candidarsi. Aiutato dal suo amico Marco si traveste da donna e diventa la seducente Lisa che, travolgendo Massimo al primo incontro, viene assunta. Tra esilaranti imprevisti e situazioni equivoche, nasce un'intesa perfetta. Cesare però non ha il coraggio di svelare la verità alla moglie Carla e al figlio Matteo, che continuano a crederlo direttore dell'hotel. Per quanto tempo riuscirà a tenere nascosta a tutti la sua doppia identità?…”

Voto della critica: **



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- IL RITORNO DI MARY POPPINS – ore 21.00 – di Rob Marshall - con Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters – Musical/Sentimentale - "La storia si svolge a Londra, durante la Grande Depressione, e vede il ritorno di Jane e Michael Banks, ormai cresciuti e che, insieme ai tre figli di Michael, dopo aver subito una perdita ricevono la visita di Mary Poppins. Con l'aiuto dei suoi poteri magici e del suo amico Jack, Mary aiuterà la famiglia a ritrovare la gioia di vivere e il senso della meraviglia…”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- AMICI COME PRIMA – ore 21.00 – di Christian De Sica - con Massimo Boldi, Christian De Sica, Regina Orioli, Maurizio Casagrande, Francesco Bruni (I) – Commedia - "Cesare è lo stimato direttore del Relais Colombo, hotel di lusso di Milano. Con l'arrivo di nuovi soci cinesi intenzionati a rivoluzionare tutto, Luciana, figlia di Massimo Colombo, storico proprietario dell'hotel, licenzia per primo proprio il direttore. Cesare, rimasto senza lavoro, scopre che Luciana sta cercando per suo padre una badante, ed è disposta a spendere 5000 euro al mese pur di arginare il vivace e arzillo Massimo. La prospettiva di uno stipendio così allettante spinge Cesare a candidarsi. Aiutato dal suo amico Marco si traveste da donna e diventa la seducente Lisa che, travolgendo Massimo al primo incontro, viene assunta. Tra esilaranti imprevisti e situazioni equivoche, nasce un'intesa perfetta. Cesare però non ha il coraggio di svelare la verità alla moglie Carla e al figlio Matteo, che continuano a crederlo direttore dell'hotel. Per quanto tempo riuscirà a tenere nascosta a tutti la sua doppia identità?…”

Voto della critica: **



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- IL TESTIMONE INVISIBILE – ore 21.00 – di Stefano Mordini - con Riccardo Scamarcio, Miriam Leone, Fabrizio Bentivoglio, Maria Paiato, Sara Cardinaletti – Thriller - "Adriano Doria, un giovane imprenditore di successo, si risveglia in una camera d'albergo chiusa dall'interno accanto al corpo senza vita della sua amante, l'affascinante fotografa Laura. Viene accusato di omicidio ma si dichiara innocente. Per difendersi, incarica la penalista Virginia Ferrara, famosa per non aver mai perso una causa. L'emergere di un testimone chiave e l'imminente interrogatorio che potrebbe condannarlo definitivamente, costringe Adriano e l'avvocato Ferrara a preparare in sole tre ore la strategia della sua difesa e a cercare la prova della sua innocenza. Spalle al muro, Adriano sarà costretto a raccontare tutta la verità…”

Voto della critica: ***



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

- TRE VOLTI – ore 21.00 – di Jafar Panahi - con Behnaz Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh Rezaei, Maedeh Erteghaei, Narges Delaram – Commedia/Drammatico - "La famosa attrice Behnaz Jafari riceve il video di una giovane che implora il suo aiuto per sfuggire alla propria famiglia conservatrice e tiranna. Behnaz abbandona le riprese del film a cui sta lavorando e si rivolge al regista Jafar Panahi per risolvere il mistero del video e raggiungere la ragazza. Inizia così un viaggio in auto verso il nordovest rurale dove ogni incontro è pieno di fascino e ironia…”

Voto della critica: ****





