Sanremo: mancano 10 giorni a Capodanno, ecco gli eventi che ci attendono al Victory Morgana

Mancano dieci giorni a Capodanno e gli eventi che attendono sono molti, in uno dei periodi più intensi, più 'caldi' e più belli dell’anno: le feste Natalizie.

Gli appuntamenti del Victory Morgana Bay di Sanremo:

- Ogni venerdì notte #DesigualFriday (the Friday that makes the difference. Latino a 360 gradi & Happy Music);

- Ogni sabato notte #SeaDuction (not ordinary disco club but sailing party mood. Il solito appuntamento mai uguale... every Saturday Night);

- Martedì 25 dicembre: il Pranzo di Natale con menù degustazione a 60 euro (nelle foto il menù) e l’idea di godersi tanta buona atmosfera natalizia, buon cibo, buon vino... con l’occasione di poter stare con le persone a noi più care, con affaccio sul mare

- Martedì 25 dicembre: il Party di Natale alle 24 #Xmas Party

Il Party di Natale che tutti stavamo aspettando !!! Atmosfera effervescente, allestimento e animazione degni di un #VictoryEvent (quelli che ci piacciono tanto) e un’occasione per farsi gli auguri nel migliore dei modi. Un party che profuma di 'casa', una festa vera.

- Lunedì 31 dicembre: 'New year's eve 2019 The Magic Cruise'. Quest’anno il Victory Morgana Bay di Sanremo si trasformerà in un’elegante nave da crociera per un Capodanno unico e indimenticabile con Gran Galà, Dinner Show e PartyNight da mille e una notte. In questo fantastico itinerario immaginario, la nave partirà dall’incantata e affascinate Venezia, approderà a New York, Dubai e Singapore e chiuderà il suo viaggio a Sanremo, la città dei fiori. Un connubio di spettacoli con ballerini, acrobati, performers, live music e un menù ricco e raffinato.

• Dalle 20 alle 24.45 il Gran Galà

• Dall'1,15 all'alba il 'Partynight'

Informazioni e prenotazioni ai numeri: +39 335 5229385 e +39 335 5231471 (dopo le ore 15).