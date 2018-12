Da gennaio l'International Make Up Artist Andrea Pallanca all'Accademia Formativa come docente di un corso dedicato

Questa settimana all'Accademia Formativa e Gori Hair School Andrea Pallanca, Make up Artist di fama Internazionale specializzato anche nel trucco Permanente, ha effettuato una dimostrazione di trucco.

Si appena concluso il corso di make up organizzato per dieci estetiste della provincia di Imperia, ex allieve dell'Accademia Formativa che hanno potuto apprendere da Andrea i segreti del trucco durante un corso che si è sviluppato in 5 incontri.

Andrea è il Brand Ambassador di ZAO Make up l’unico brand ad essere 100% naturale sul 100% dei prodotti, bio e vegan.



Andrea Pallanca è un make up artist formatosi a Milano e a Roma, ora collabora con grandi case di moda, fotografi e insegna nelle migliori accademie. Andrea Pallanca originario di Vallebona, lavora in tutta italia soprattutto a Milano e Roma. Andrea ha frequentato un corso di Consulente d’immagine presso l’Accademia 'Face place' di Roma diretta da Pablo art director GIl Gagnè, ha frequentato il corso annuale di 'Hair e Make up designer' di Milano ed è in possesso della qualifica di estetica e di specializzazione di estetica conseguita presso l’Accademia scuola di Estetica di Imperia diretta da Patrizia Morreale.



Andrea ora trucca nelle sfilate di moda di Armani, Krizia, Philippe Plein, Byblos, Alessandrini, si occupa di servizi fotografici di moda con vari fotografi e di Trucco Teatrale Teatro dell'Opera di Milano. "E' un grande onore per noi - spiega Patrizia Morreale, direttrice della scuola -, ospitare Andrea Pallanca, le nostre allieve avranno l'opportunità di scoprire i trucchi del make up da un esperto che ha fatto del trucco la propria passione e professione".

Andrea sarà il docente dell'ACCADEMIA DI MAKE UP che si terrà all'Accademia Formativa a partire da gennaio.

il corso di trucco base inizierà venerdi 25 gennaio e sarà strutturato in 3 incontri, mentre il livello avanzato inizierà a febbraio.





L'Accademia formativa scuola di estetica e di benessere ha sede ad Arma di Taggia presso la nuova stazione dei treni, e una sede anche a Sanremo in Via Roma 4, città d'origine della scuola. L'Accademia collabora con la scuola Gori Hair School

Per info http://www.accademiaformativa.com, cell. 339/2123407 Manuela Sartore o 338/4687355 Patrizia Morreale