Accessori per la cucina: brand a confronto

Nel vasto e variegato mondo degli accessori da cucina le aziende italiane ricoprono un ruolo di prestigio indiscusso, non a caso sono considerate tra le realtà più importanti a livello internazionale per quel che riguarda questo tipo di prodotti.

Due brand davvero molto speciali sono senza dubbio Alessi e Guzzini, autentiche eccellenze italiane le quali hanno alle spalle una notevole storia e sono conosciute ed apprezzate in tutto il mondo.

Risulta molto interessante, dunque, effettuare una sorta di confronto tra questi due brand, tale confronto, ovviamente, non è mirato a specificare quale tra queste importanti realtà italiane sia la realtà "migliore", anche perché la valutazione non potrebbe che essere soggettiva. Entrambi i marchi sanno assicurare la miglior qualità, tuttavia presentano delle identità leggermente differenti sia a livello di tipologia di prodotti proposti che di modo di intendere il design. Guzzini è un'azienda più che centenaria, essendo stata fondata nel lontano 1912 a Recanati, in provincia di Macerata, da Enrico Guzzini, la sua storia aziendale ha visto una crescita pressoché costante, e un grande punto di forza di questa realtà tutta italiana corrisponde senza dubbio alla sua capacità di perfezionare e valorizzare dei materiali innovativi, da questo punto di vista ha saputo rivelarsi un'impresa innovatrice in tantissime circostanze, e i materiali adoperati per le sue realizzazioni si rivelano davvero eccellenti sia a livello di caratteristiche tecniche che di gusto estetico.

Le innovazioni, ad oggi, non hanno riguardato soltanto i materiali, ma anche le modalità di produzione: anche da questo punto di vista quest'azienda ha saputo essere precorritrice di nuove idee e nuove soluzioni le quali sono divenute fonte d'ispirazione per tutta l'industria del settore. La gamma di proposte è veramente enorme: facendo riferimento a questo produttore, infatti, è possibile acquistare piatti, bicchieri, posate, elementi e complementi d'arredo come orologi, set di tazze, articoli tecnici da cucina e molto altro ancora.

Il marchio Alessi, dal punto di vista del prestigio, non è assolutamente da meno, anch’essa infatti ha una grande storia, dal momento che ha visto i suoi albori nel lontano 1921 a Crusinallo di Omegna, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte. Fondata da Giovanni Alessi, quest'azienda è già da lungo tempo una grande eccellenza italiana a livello internazionale, come testimonia il fatto che vanta punti vendita nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Germania, in Giappone ed in Francia.

Anche Alessi offre una quantità di proposte davvero diversificata, in cui figurano piatti, posate e bicchieri, pentole, padelle e altri elementi di tipo "tecnico" per la casa e per la cucina, cestini, caffettiere, vassoi, alzate per dolci, orologi da parete, secchielli per ghiaccio e molto altro ancora suddivisi in 3 categorie, tutti appartenenti alla medesima azienda, ma diversi per identità.

Alessi è il brand storico, e riguarda tutti i prodotti realizzati tramite le tipiche logiche di produzione industriale in serie; la grande maggioranza dei prodotti rientrano in questo marchio e si rivolgono principalmente a tutto ciò che concerne la quotidianità domestica. Il brand A di Alessi include proposte più ricercate dal punto di vista del design, le quali fanno in genere sfoggio di uno stile moderno e vivace; anche i prodotti di questa linea, ad ogni modo, hanno un prezzo assolutamente accessibile.

Officina Alessi è infine la collezione d’élite, il quale include articoli lussuosi, proposte innovative e sperimentali ed elementi decorativi di grande impatto.

Rientrano nel marchio Officina Alessi anche delle splendide collezioni limitate, come ad esempio la linea Circus, un'idea briosa e vivace firmata dal noto designer olandese Marcel Wanders. Effettuare un confronto tra Alessi e Guzzini è dunque un'autentica "impresa", dal momento che queste due aziende offrono delle proposte a dir poco ricche e diversificate.

Probabilmente il principale punto di forza di Guzzini è rappresentato dagli aspetti tecnici che concernono i prodotti, dalla notevole ricercatezza a livello di materiali e dall'impiego di tecniche di produzione industriale di grande avanguardia, come quelle riguardanti lo stampaggio.

Alessi, invece, pone un'attenzione molto particolare al design, non a caso ha all'attivo tantissime collaborazioni con importanti progettisti internazionali e ha avuto modo di conseguire in ben 5 circostanze il prestigioso Premio Compasso d'Oro.

In realtà distinguere queste aziende in tale maniera non è un qualcosa di particolarmente appropriato: anche Guzzini, infatti, valorizza al massimo il design dei suoi articoli, non a caso ha all'attivo il premio appena menzionato conseguito per ben due volte.

Allo stesso modo anche Alessi eccelle nei materiali, come vedremo più nel dettaglio in seguito, ed è anch'essa molto propensa all'innovazione.

Le proposte di entrambe le case produttrici possono essere acquistate in diversi modi, dunque si rivolgono sia a chi è in cerca di accessori cucina online di qualità ed originali, sia a chi preferisce l'acquisto presso dei negozi fisici, come detto in precedenza rivolgono i loro commerci in tutto il mondo, di conseguenza può assolutamente capitare di individuare prodotti di questi due brand presso dei punti vendita situati all'estero.

Accessori per la cucina: solo qualità Made in Italy





Come detto in precedenza parliamo di aziende entrambe italiane, ma non solo per quel che riguarda le loro origini e la loro sede: queste realtà producono tutt'oggi in Italia, e questo è un aspetto che merita assolutamente di essere sottolineato.

È cosa nota il fatto che in questo periodo storico caratterizzato da delocalizzazioni di massa finalizzate al mero contenimento dei costi aziendali siano ormai una prassi e riguardano i settori più disparati, nonché imprese che si rivolgono ai target più diversi: anche tantissimi brand di grande lusso, che vendono i loro articoli a prezzi molto alti, perseguono questa strategia aziendale. Il fatto che Guzzini e Alessi non abbiano mai adottato simili politiche è un qualcosa di ammirevole, e non solo per ragioni etiche, sicuramente è assai positivo il fatto che producano in Italia e mantengano così nel nostro paese numerosi posti di lavoro, ma allo stesso tempo questo modo di operare è assai prezioso anche per preservare il grande know-how che contraddistingue tali realtà dall'antichissima storia.

È in Italia, infatti, che queste aziende hanno sviluppato i loro brevetti, che hanno ideato nuove tecniche produttive, che hanno valorizzato dei materiali innovativi in grado di garantire la migliore affidabilità, di conseguenza la scelta di restare in Italia è anche un chiaro segno di continuità: queste aziende intendono valorizzare nel miglior modo possibile il loro importante passato pur continuando ad innovare e a creare.

I prodotti di Alessi sono molto acquistati all'estero, non a caso quest'azienda riesce a sviluppare dei fatturati davvero notevoli al di fuori dei confini nazionali, sia in Europa che in altri continenti. Gli articoli Alessi sono gettonatissimi sia dal consumatore medio, dunque quello che è interessato ad assicurarsi prodotti per la cucina e per la casa usufruendo di un rapporto qualità-prezzo molto vantaggioso, sia da quello che pretende degli articoli esclusivi che possano rivelarsi dei veri e propri gioielli di design.

Da questo punto di vista meritano una menzione speciale gli accessori Alessi, degli elementi che possono realmente garantire, al contesto in cui sono collocati, un valore aggiunto estetico dal pregio indiscusso.

Le collezioni Alessi appartenente al brand aziendale Officina Alessi sono molto richieste in tutto il mondo e non mancano affatto delle realizzazioni in edizione limitata, articoli che rappresentano delle autentiche "chicche" di design; come si può ben immaginare, ovviamente, non può che essere una magnifica idea quella di assicurarsi un collezione completa in modo da poterla sfoggiare nei propri ambienti, realizzando così un angolo in grado di catturare l'attenzione già a primo acchito. Articoli come questi, è evidente, sono dei prodotti estremamente apprezzati soprattutto dai collezionisti.

Anche il Guzzini catalogo è assai ricco e, per tale ragione, quest'azienda propone le proprie realizzazioni a consumatori che hanno diverse esigenze e che si contraddistinguono per diversi profili, gli accessori cucina Guzzini sono un autentico must di qualità e rappresentano una vera prima scelta a livello tecnico, allo stesso tempo non mancano affatto realizzazioni di design molto ricercate e rivolte a dei consumatori molto esigenti.

Per diversi motivi, insomma, Alessi e Guzzini sono delle degne icone del Made in Italy relativo a questo settore, ed entrambe hanno il pregio di essere riuscite a fondere la ricercatezza estetica con la funzionalità senza mai giungere a compromessi.

Alessi e Guzzini: i materiali più usati





Un prodotto di qualità non può che essere realizzato in materiali all'altezza: di questo sono ben consapevoli Alessi e Guzzini, le quali riservano un'attenzione massima alle materie prime da impiegare nei loro processi produttivi.

Alla luce delle così numerose proposte che contraddistinguono le collezioni dei due marchi sopra citati, è evidente che se ci si chiede quali siano i materiali utilizzati da questi brand non esiste una risposta univoca, cerchiamo dunque di scoprire quali sono quelli più adoperati, se pur soltanto per grandi linee.

Si diceva in precedenza che Guzzini ha saputo innovare in tante occasioni per quel che riguarda i materiali adoperati nelle sue produzioni, e sono soprattutto i materiali plastici ad aver reso particolarmente valide le proposte di tale marchio.

Come si può ben immaginare nel corso della sua lunghissima storia ha focalizzato la sua attenzione su diversi materiali, e nel 2000 l'azienda ha introdotto nelle sue collezioni moltissimi materiali plastici di grande qualità, indistruttibili e impeccabili a livello funzionale, come è il caso dell'ABS, chimicamente definito acrilonitrile butadiene stirene.

Altra perla di diamante di Guzzini per quel che riguarda i materiali di produzione corrisponde inoltre all'acrilico, il quale è un'ottima alternativa al vetro.

Questo speciale materiale acrilico è straordinariamente simile al vetro, al contempo si rivela ben più resistente, più leggero, più adatto ad un utilizzo massivo nella quotidianità casalinga: si tratta infatti di un materiale assolutamente adatto al contatto diretto con gli alimenti, nonché lavabile tranquillamente in lavastoviglie, per questo motivo viene largamente impiegato per la produzione di posate, piatti e bicchieri Guzzini.

L'acrilico può presentare tante diverse varianti a livello di spessore, di disegno, di lavorazioni superficiali, dunque merita di essere considerato un materiale molto versatile, oltre che piacevole sul piano visivo.

Nelle collezioni Guzzini, ad ogni modo, non mancano realizzazioni più classiche, come è ad esempio il caso dei tantissimi accessori per la cucina in acciaio inossidabile, materiale di proverbiale resistenza e inconfondibile grazie alle sue piacevoli superfici cromate.

Anche Alessi è un brand molto variegato per quel che riguarda i materiali utilizzati nelle sue tante realizzazioni, e non potrebbe essere altrimenti, offrendo al pubblico una quantità di articoli davvero grandissima.

Le pentole Alessi, ad esempio, sono realizzate principalmente in acciaio, materiale ottimo per questo tipo di impieghi, questo brand utilizza in modo massiccio l'alluminio, che adopera sia degli accessori più semplici che nelle creazioni di design, come la già menzionata edizione limitata Circus.

Tra gli accessori per la cucina in vetro di Alessi figurano bicchieri, barattoli, tazzine, piatti, ciotole, e quest'iconica materia prima viene utilizzata da Alessi anche pe la produzione di articoli di tutt'altro tipo, come ad esempio orologi, svariati elementi decorativi, palline per albero di Natale e molto altro ancora.

Non mancano proposte in cristallo, eterna icona di lusso e di raffinatezza, oppure articoli in legno, come è il caso di alcuni orologi a parete.

È evidente dunque che la gamma di materiali utilizzati dall'una e dall'altra azienda sia notevole, ma si tratta in tutti i casi di materie prime selezionate.

La qualità di ogni articolo, ovviamente, non è legata soltanto a questo, ma anche alle pregevoli lavorazioni che Alessi e Guzzini attuano per impreziosire e per rendere i loro articoli non solo efficaci ed affidabili, ma anche unici e speciali sul piano del design.