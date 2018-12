I due musicisti ponentini Diego Campagna e Roberto Orengo in un tour pre natalizio in Giappone

I Maestri ponentini Diego Campagna e Roberto Orengo suoneranno domani sera in Giappone, per un concerto organizzato dal Comune di Kumano (prefettura di Mie nel Giappone Centrale) insieme all’IIC di Ōsaka.

I due musicisti presenteranno un importante concerto di musica classica, che inizierà domani alle 18, ora locale, al Kinan Tour Design Center. L’evento è organizzato dal Direttore dell’IIC di Ōsaka, Stefano Fossati, insieme al Comune ed alla Sezione Relazioni Internazionali (coordinatrice Valentina Formisano). Il ‘Japan Tour 2018’ dell’affermato duo italiano ha già fatto tappa ad Ōsaka, ieri, e dopo Kumano sarà Miyazu, sabato prossimo.

I due artisti liguri vantano una grande esperienza concertistica che li ha visti esibirsi in tante nazioni, tra cui: Cina, il Sudafrica, gli Stati Uniti, l’America Latina e il Giappone. La cittadina di Kumano vanta ben tredici siti inseriti nella lista Unesco e una disarmante bellezza paesaggistica, potrà apprezzare per la prima volta le note magiche della chitarra classica e del flauto di Diego Campagna e Roberto Orengo.

I due maestri si esibiranno con un programma virtuoso e di grande musica in un’abitazione storica di Kumano, costruita nel 1887 seguendo le linee dell’architettura tradizionale giapponese. In un’atmosfera intima e accogliente, gli ospiti gusteranno il programma dei maestri che spazierà da Paganini a Morricone, Vivaldi, Giuliani, Rota, Tedesco. Una serata raffinata quella di domani in una delle cittadine più tradizionali del Giappone centrale, le cui abitazioni sembrano riuscire a catapultare direttamente in un’altra epoca, in un’atmosfera fuori dal tempo.

Diego Campagna è conosciuto come un esecutore carismatico famoso per il suo repertorio poetico e virtuosistico. Il 30 gennaio 2015 viene invitato ad esibirsi come solista nella leggendaria Carnegie Hall di New York dove viene osannato con una standing ovation alla fine del suo concerto. Il 23 dicembre 2016 al suo ritorno alla Carnegie Hall il pubblico newyorkese gli dedica tre standing ovations dopo i suoi tre bis alla fine del suo concerto. Riconosciuto quindi tra i massimi esecutori del suo strumento dell'ultima generazione, il "DAILY VOICE" ha scritto: "A wonderful world class guitarist" ed il NEW YORK TIMES ha scritto di lui "A protègè of Eliot Fisk, Campagna is an excellent guitarist who combines Italian spirit with training from Mozarteum in Salzburg". Nato ad Imperia, Liguria, ha iniziato a studiare la chitarra in Italia all'età di otto anni, dopo aver ascoltato un disco dall'indimenticabile M° Andrés Segovia. Ha studiato presso il Mozarteum di Salisburgo laureandosi con il massimo dei voti con il M° Eliot Fisk. Tra i grandi interpreti che hanno suonato con lui il grande soprano Mariella Devia, il "Neus Wiener Quartet" di Vienna, il violinista Fation Hoxholli, il violoncellista Katharina Gross, esibendosi in alcuni delle più prestigiose sale da concerto d'Europa e Stati Uniti come la Carnegie Hall di New York, il Lincoln Center a NYC, la Juilliard School of Manhattan NYC, la Jordan Hall di Boston, la Großes Saal al Mozarteum di Salisburgo, la Kawai Hall di Osaka, il Teatro Municipale I. Pane di Asuncion, la Jan Hus Church e la Pisek Hall di Manhattan-NYC per Vox Novus, il Casinò Theatre di Newport, l'Alpen Center di Città del Capo, il Conservatorio Nazionale di Pechino. Nel giugno 2014, dopo i suoi concerti a Newport e Rhode Island, ha ricevuto la chiave della città da parte del Sindaco per il suo importante valore artistico e il 22 giugno è stato dichiarato il "Diego Campagna Day". Il 5 luglio 2015 dopo il suo recital ad Asunciòn in Paraguay alla presenza del Ministro della Cultura e degli Ambasciatori di sette Paesi, viene insignito del titolo di “Visitatore Illustre” per i suoi alti meriti artistici e culturali; nel 2016 viene proclamato dal Sindaco cittadino onorario di Badalucco (Imperia, Italia) sempre nel 2016 riceve un premio dalle principali scuole pubbliche di New York City per la sua carriera artistica nel mondo ed il suo impegno per i giovani e la musica. È il dedicatario di numerosi brani scritti da alcuni dei più importanti compositori contemporanei. E' "Visiting Professor" in importanti istituzioni mondiali come la Juilliard School di Manhattan, NYC ed il Conservatorio Centrale Nazionale di Pechino. E' il Direttore Artistico dell'etichetta discografica "Ets Cordes", Roma.

Roberto Orengo (Flauto) inizia gli studi nella città di Sanremo all'età di 11 anni con il M° Stefano Rolleri. Si diploma presso il conservatorio “G. Verdi” di Torino-sezione staccata di Cuneo sotto la guida del M° Pier Luigi Maestri. La passione per la struttura musicale lo porta a proseguire gli studi in composizione e di conseguenza ad approfondire maggiormente il ruolo del flauto nella musica da camera. Fondamentale è la conoscenza del M° Giacinto Caramia (uno dei più importanti violoncellisti italiani nonché membro del Trio Italiano Gulli-Giuranna-Caramia) con il quale affronta il linguaggio cameristico ed instaura uno stretto rapporto umano-musicale. Dal 1995 al 1998 frequenta i Corsi internazionali di Duo con Pianoforte alla Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo tenuti dal M° Giuseppe Nova. Nello stesso periodo conosce e si perfeziona con i maestri Maxance Larrieu e Jean Claude Gerard e successivamente con Andrea Oliva e Francesco Loi. Molto importanti sono i due anni in cui studia con il M° Glauco Cambursano (I° flauto della Scala di Milano) dove affronta tutto il repertorio flautistico cameristico ed orchestrale. Successivamente vince il primo premio come solista al concorso di Agropoli (Napoli) e si aggiudica l'audizione che lo porterà in Germania a far parte della Orchestra della Manhattan School di New York al Festival Internazionale di Altemburg. Da diversi anni svolge un'intensa attività solistica e cameristica che lo ha portato a esibirsi in Italia ed all'estero (Francia, Inghilterra, Spagna, Germania, Svizzera) suonando per importanti istituzioni musicali internazionali a Napoli, Parigi, Roma, Londra, Colonia, Milano. All'attività esecutiva unisce anche quella organizzativa di importanti stagioni musicali e masterclass. E' invitato regolarmente come giurato in concorsi nazionali ed internazionali. Ha collaborato con l’orchestra di Savona, di Cuneo, l’orchestra sinfonica di Sanremo, l’orchestra della Manhattan School di New York, il teatro Carlo Felice di Genova. Suona con un flauto Pearl Handmade Maesta 14k Gold.