Iren: tutte le nuove offerte per il gas

Oggi visitando il sito di Iren è possibile trovare interessanti offerte per il gas per la casa. Infatti qui sono elencate tutte le proposte disponibili presso questo gestore, che permettono di godersi appieno la propria casa, senza doversi preoccupare della bolletta bimestrale.

Le migliori offerte

Ormai internet ci è utile per qualsiasi cosa, dall’acquisto dei biglietti per le vacanze, fino alla scelta delle migliori proposte per il gas. Grazie a Iren oggi qualsiasi famiglia può trovare la tariffa migliore possibile, che risponde alle sue specifiche esigenze. Capita infatti di trovare articoli che ci vogliono insegnare come risparmiare sul consumo del gas; in realtà in molte Regioni italiane tali suggerimenti sono poco attuabili: quando la morsa dell’inverno stringe, non è possibile evitare di accendere la caldaia. Inoltre non tutti si possono permettere di ristrutturare interamente la propria abitazione, sperando di spendere meno per il consumo di gas. Fortunatamente Iren ci propone diverse offerte per il consumo di gas, a partire da Casa Prezzo Fisso: un’offerta per il mercato libero che fissa il costo della componente energetica a quello stabilito dall’autorità per il gas e l’energia elettrica. In pratica si aderisce al mercato libero, mantenendo inalterata l’offerta del servizio di maggior tutela.

Il gas a prezzo fisso

Basta leggere la bolletta del gas per capire che non tutto ciò che paghiamo è completamente sotto il nostro controllo. Ci spieghiamo meglio: circa il 30% della bolletta è costituito da spese fisse e da saldare per il dispaccio del gas al punto di fornitura. La componente su cui incidono in modo importante i nostri consumi è quella che si deve saldare per il costo del gas, ed è anche quella su cui i nostri comportamenti possono fare la differenza. In pratica se spegniamo completamente la caldaia la componente energia si azzera, mentre le spese fisse rimangono inalterate. Sono per questo particolarmente interessanti le offerte che mantengono il prezzo del gas inalterato per 12 mesi, come ad esempio Iren Gas Web Plus.

Offerta bloccata per due anni

Iren 10x3 Gas ci permette di avere la componente energia bloccata per ben due anni; questo significa che saremo completamente al sicuro da tutti gli eventuali rincari che si potrebbero verificare nei prossimi mesi. Cosa che per altro avverrà quasi certamente. In più questa offerta garantisce anche 30 euro di bonus, 10 ogni 6 mesi di bolletta pagata.

Come cambiare gestore del gas

Sono molti gli italiani che hanno negli anni mantenuto il medesimo gestore, spesso è quello cui è stata attribuita l’utenza nel momento in cui anche in Italia è stato avviato il mercato libero dell’energia elettrica e del gas. Spesso questo avviene per il timore di doversi impegnare eccessivamente per il cambio di gestore. Un tempo infatti ci si doveva recare allo sportello del gestore vecchio per chiedere la chiusura del contratto, e poi a quello del nuovo gestore. Grazie a internet oggi tutte queste operazioni sono state velocizzate e rese molto semplici. Basta infatti avere una bolletta e un documento di identità, per richiedere, anche telefonicamente, il cambio di gestore direttamente alla nuova azienda prescelta.