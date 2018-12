Come avere uno sconto per una crociera di capodanno?

Con l’inizio del nuovo anno, si è sempre alla ricerca del modo perfetto per trascorrere dei giorni diversi e che possono imprimere nei propri ricordi magnifici momenti. Una crociera capodanno è sicuramente una scelta da prendere in considerazione, anche da scegliere all’ultimo minuto.



Iscriversi alle newsletter delle agenzie online



Molti siti web e agenzie viaggi, offrono la possibilità di iscriversi alla propria newsletter. Ad ogni mail, si possono ricevere informazioni su quali sono le proposte migliori per fare una crociera e quali sono le offerte presenti sul catalogo online in quel determinato momento.

In particolare, spesso è possibile trovare diversi prezzi per la stessa crociera su diversi portali viaggi. Quindi, è sempre opportuno attivare più iscrizioni, per avere maggiori possibilità di ottenere un buon affare.



Scegli tra la sezione “Offerte” dei portali online



Tutte le agenzie viaggio e le aziende che organizzano crociere, offrono una serie di offerte; in particolare quando si scegliere di partire all’ultimo minuto. Questo genere di proposte, permette a molte persone di risparmiare molti soldi e di riuscire allo stesso tempo di fare una vacanza da sogno in qualche località turistica che difficilmente si potrebbe prendere in considerazione altrimenti.



Cercare tra i viaggi fuori stagione



Le crociere nei periodi di alta stagione, non sono sicuramente le più economiche per chi vuole fare una vacanza con budget risicati. Se si vuole scegliere una crociera ad un prezzo abbordabile, è più opportuno rivolgersi verso le proposte in località dove non è alta stagione. Anche se il periodo delle vacanze di Natale e quello di Capodanno è sempre molto richiesto, in alcune zone del mondo non lo è. Ai Caraibi ad esempio, si può scegliere di prenotare una vacanza una settimana prima del termine dell’anno per riuscire a risparmiare una buona somma di denaro.



Prenotare la crociera all’ultimo minuto



Quando manca meno di un mese alla partenza di una crociera, spesso è possibile acquistare alcuni dei soggiorni ancora disponibili. Ad esempio, spesso le camere sui pontili interni sono offerti ad un prezzo inferiore per riuscire a partire con la nave al completo.

Per non dimenticarsi di verificare la presenza di camere disponibili, è bene inserire un promemoria sul proprio calendario o sul proprio computer. In questo modo, si avrà la certezza di ricordarsi ogni scadenza.



Essere flessibili con il porto di partenza



Per ottenere delle buone occasioni, bisogna essere flessibile con il proprio porto di partenza. In questo modo, facendo un piccolo viaggio verso un nuovo porto di partenza, si può ottenere un forte risparmio. Anche se è possibile trovare una serie di offerte in un porto di partenza vicino alla propria abitazione, in molte occasioni si dovrà cercare in qualche porto anche fuori Italia. Per non sforare con il budget che ci si è prefissati, è bene calcolare nel costo della propria vacanza anche il prezzo per lo spostamento verso il porto di partenza e le spese di viaggio.



Riuscire a fare una vacanza unica e indimenticabile, se si ha del tempo per cercare soluzioni economiche e si è flessibili, può essere una cosa molto semplice. In particolare per chi vuole trascorrere una vacanza all’ultimo minuto a capodanno.