Taggia: tempo di bilanci per Natale a Villa Boselli, il format su due giorni potrebbe tornare anche nel 2019

E' tempo di bilanci per il Comitato organizzatore dietro all'evento Natale a Villa Boselli. La quinta edizione della manifestazione dedicata alle famiglie ha visto la partecipazione di tantissime persone fin dal mattino e proseguendo per tutto l'arco della giornata. Un successo senza precedenti che oggi pone l'accento anche sul futuro, soprattutto dopo l'ottima riuscita dell'anteprima, offerta in concomitanza con la cerimonia di auguri provinciali organizzata da Regione Liguria insieme al Comune di Taggia.



"E' proprio così - conferma Riccardo Actis, presidente del Comitato Natale a Villa Boselli - La visita del governatore della Liguria e delle autorità locali ci ha dato lo spunto per valutare un format di 2 giorni anche per le prossime edizioni. L’afflusso di persone è stato davvero notevole, fin dal vernissage di venerdì pomeriggio".



"C'è stata una risposta molto positiva anche grazie al mercatino a tema natalizio che ha incrementato l’affluenza fin dalla mattinata del sabato. - analizza Actis - Il picco c'è stato durante il momento clou della giornata: l’arrivo di Babbo Natale ed il susseguirsi degli spettacoli sul palco, il tutto animato dalla verve di Gianni Rossi. L’impegno è stato ampiamente ripagato; i bambini sono stati tantissimi e tutti molto felici ed il merito va a tutti i soggetti che hanno contribuito alla realizzazione della festa".



Natale a Villa Boselli è l'evento per eccellenza che fa vivere la magia del Natale in provincia di Imperia. "E' una manifestazione che richiede un grande impegno corale. Quest'anno c'erano: oltre 150 attività commerciali e professionali della zona, che ci hanno sostenuto economicamente; i gruppi cittadini - Cumpagnia Armasca, Levá, proloco Taggia, Sulle Orme di San Benedetto, banda Pasquale Anfossi - che sono venuti a testimoniare il loro impegno per il mantenimento delle tradizioni della nostra comunità; i Lions locali; la Protezione Civile; la Croce Verde Arma Taggia; le molte associazioni dell’angolo della solidarietà. - rimarca il presidente del comitato organizzatore - Una squadra numerosa, affiatata e spinta dal comune desiderio di dedicare parte del proprio tempo libero agli “altri”, nei modi e nelle forme più disparate".



"Un ringraziamento è doveroso all’amministrazione comunale che in questi anni ci ha sostenuto ed assecondato, soprattutto ogni volta che abbiamo proposto qualcosa di nuovo per alzare ulteriormente il livello della manifestazione. - aggiunge - Inoltre, un grazie speciale lo vogliamo rivolgere a Poste Italiane perché si sono impegnate per recapitare le risposte di Babbo Natale a tutti i bambini che sabato hanno imbucato la propria letterina".



"Infine, il mio più grande e personale ringraziamento lo voglio rivolgere a tutti gli amici del Comitato perché in questa occasione si sono davvero superati. Nonostante il 2018 sia stato un anno davvero molto duro, a causa della perdita del nostro fratello 'Cecco', la voglia di continuare quest’avventura, nata quasi per scherzo nel 2014, ha prevalso sulla malinconia, ed il risultato è stato davvero stupefacente. - conclude riccardo Actis - Appuntamento quindi a Natale 2019. Vi posso assicurare che siamo già al lavoro per tornare con altre sorprese che non vediamo l'ora di mostrarvi".