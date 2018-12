Sanremo: maxi investimento per eliminare le barriere architettoniche, il Comune stanzia 300 mila euro

Il Comune di Sanremo prosegue nella lunga serie di interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche che rendono la vita complicata a chi ha difficoltà motorie. Di concerto con il Peba e con le associazioni, Palazzo Bellevue ha stilato una lista di zone che necessitano di lavori per rendere più semplice la salita e la discesa dai marciapiede.

Ecco quali saranno le zone a ‘priorità massima’ che saranno interessate dai lavori prima di altre: via Gioberti angolo via Nino Bixio, attraversamento di fronte al Morgana, via San Francesco marciapiede nei pressi dell’autorimessa, via San Francesco angolo via Roglio, pali in corso Cavallotti nei pressi della stazione, corso Mombello angolo via Nino Bixio, Borgo lato farmacia, corso Cavallotti RT lato monte, scuola Pascoli, via Roma angolo via Carli, via Nino Bixio all’altezza del vicolo che porta in piazza Bresca, via Marsaglia ambo i lati. Ma quello più atteso è, senza dubbio, il bagno con accesso anche per i disabili che sarà realizzato al Palafiori. Previsti lavori anche per l'accessibilità allo stadio Comunale. Poi anche la rampa di accesso al Comando della Polizia Municipale e l'adeguamento dei servizi igienici in corso Imperatrice. Ci sono poi altre zone con minore priorità.

In totale il Comune ha stanziato l'importante somma di 280 mila euro che saranno investiti per l'abbattimento delle barriere architettoniche sul territorio comunale.