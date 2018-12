Taggia: Lega e Fratelli d'Italia assenti alla festa di Natale della Regione, scricchiola il 'modello Toti'?

Tra le autorità intervenute ieri c’era un denominatore comune che non è passato inosservato, si trattava soprattutto di esponenti di Forza Italia. C’erano: Giovanni Toti, presidente della Liguria e massimo esponente del partito in ambito regionale; Marco Scajola, commissario provinciale; Alberto Cirio eurodeputato; Angelo Vaccarezza, capogruppo del partito in regione. Insomma, c’era il gotha di Forza Italia. Tutti intorno a Mario Conio, sindaco eletto nella lista ‘Insieme’ ma sostenuto dal famoso ‘Modello Toti’ quello che portò alla elezione dell’attuale presidente e che vedeva Forza Italia, Lega (all’epoca Lega Nord ndr) e Fratelli d’Italia, uniti per un unico candidato.

Di quell’immagine oggi non è rimasto molto, almeno in provincia di Imperia, dove quello che era considerato un modello vincente, si è dovuto scontrare con la perdita di Imperia, oggi retta dal sindaco Claudio Scajola e con Bordighera, con la mancata riconferma di Giacomo Pallanca che ha dovuto cedere il passo a Vittorio Ingenito. La cerimonia degli auguri di Natale, voluta da Regione Liguria ed organizzata su Taggia, ultimo baluardo in provincia di Imperia, di quel Modello Toti, ha acceso i riflettori su alcune ‘assenze’ importanti. Come mai ieri non c’era un qualsiasi altro esponente delle altre due forze politiche del modello? Del resto, era una cerimonia dell’ente Regione per la provincia e non una convention di Forza Italia. Fratelli d’Italia e Lega non si sono presentate con i loro esponenti né della Regione né locali. Allora, che sia giunto il momento di andare oltre il modello Toti? Siamo davvero sicuri che la politica ieri non ci abbia messo lo zampino?