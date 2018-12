Cellulite: è boom di prodotti naturali

Cellulite, un fastidiosissimo inestetismo cutaneo che tormenta le giornate di molte donne. Sempre tutte a caccia e alla ricerca di metodi efficaci per riuscire a combattere questo acerrimo nemico, o perlomeno per riuscire ad attenuarne i disagi e gli effetti negativi. Negli ultimi tempi pare ci sia stato un vero e proprio boom nella ricerca e nell'uso di prodotti naturali per combattere e contrastare la cellulite. Ma di quali prodotti si tratta? Qual è la loro reale efficacia?

Le cause della cellulite

Per poter combattere un nemico, qualsiasi sia la natura dello stesso, è necessario conoscerne a fondo le caratteristiche e le cause che ne hanno dato origine. Questa stessa tecnica è quella che va utilizzata per valutare e combattere la problematica della cellulite. In realtà, come spiegato più volte sul sito cellulitestop.org, ci sono tre tipologie diverse di cellulite: quella compatta, che colpisce chi ha una buona tonicità dei muscoli; quella flaccida, frequente in chi ha tessuti ipotonici, per esempio nel periodo di mezza età; e quella edematosa, che può essere anche spia di patologie circolatorie e conseguenza secondaria di queste. Negli stadi più avanzati questo inestetismo può diventare anche doloroso per via della formazione di noduli sottocutanei dolenti. A contribuire alla formazione della cellulite, oltre alla predisposizione genetica sulla quale purtroppo si può intervenire poco, troviamo anche stili di vita errati causati da un'alimentazione scorretta e scarsa attività fisica. Ma possono favorire la formazione della cellulite anche disturbi di carattere ormonale. In tal caso sarà opportuno agire primariamente su questi.

I prodotti naturali più utilizzati per combattere la cellulite

I prodotti naturali più famosi e maggiormente nominati per combattere la cellulite sono sicuramente i sali del Mar Morto. Sali dalle proprietà tonificanti e drenanti, oltre che antinfiammatorie. Ricchissimi di minerali efficaci contro la cellulite, ma soprattutto per la cura della pelle in generale anche al di fuori della presenza di questo inestetismo. Magnesio, calcio e potassio in primis. Questi sali permettono di migliorare l’aspetto della pelle combattendo il gonfiore tipico della cellulite oltre allo spiacevole senso di pesantezza. Altro prodotto naturale frequente nelle formulazioni cosmetiche specifiche contro la cellulite è il tè verde. Anche questo antinfiammatorio, abbinando in più l'azione antiossidante che fa benissimo alla pelle in generale oltre che all'organismo quando si beve l'infuso. E anche così il tè verde potrà essere consumato per combattere l’acerrima nemica. Potrete aggiungere anche una parte di infuso in un composto di argilla verde da applicare localmente. I rimedi contro la cellulite da prendere in cucina non finiscono qui. Si può usare anche il caffè, la caffeina svolge infatti una fortissima azione drenante. Se utilizzata in funzione cosmetica stimola il sistema circolatorio e favorisce l'eliminazione dell'odiato grasso. Se non vi sembra sufficiente potrete rivolgervi agli estratti naturali, come quelli di vite rossa o di edera per combattere la ritenzione idrica e migliorare la circolazione sanguigna. Potrete anche aggiungerli alle creme per il corpo.

Come piacevolmente potrete notare, non c'è necessità di orientarsi per forza su cose chimiche particolarmente aggressive. Questa problematica ha in realtà, come si è visto, spesso origini di carattere interno. Le cure naturali quindi rappresentano la scelta di prima elezione quando si tratta di estetica. Lasciando invece le scelte medicinali alla valutazione del medico.