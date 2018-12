L'Oroscopo di Corinne: le previsioni per la settimana dal 13 al 20 dicembre

Ariete: con l’approssimarsi delle festività sarete abbastanza impegolati ed agitati considerate le mille cosette da sbrigare entro Natale compresa una questione pratica o affettiva da definire pur riuscendo, nel contempo, a tirare sospiri di sollievo a seguito di una risposta o responso. Tra ammogliati tirerà aria di maretta causa il comportamento innervosente di uno dei due. Week end da consacrare allo shopping, ai giretti tra mercatini, negozietti o in centri commerciali.



Toro: non è che funga al top diciamo piuttosto che vi trovate in una fase di stallo in attesa di miglioramenti non tardanti ad arrivare: quindi niente bronci e su col morale…Qualche preoccupazione lambirà il settore operativo, materiale o personale ma anche qui la spunterete! Fattibili dei bei combini e una frettolosa e freddolosa corsa ai regalini. Per propiziare la buona sorte, giovedì, posizionate del lauro e del fieno nella stanza dove maggiormente soggiornate.



Gemelli: alquanto nervosetti scatterete per un nonnulla brontolando persino con chi non ne può niente delle vostre paturnie… Degli accadimenti avranno parecchio da insegnare mentre in ambito amichevole meglio fare una cernita e tenere soltanto chi ha dimostrato di meritare la vostra fiducia. Attenti a non cadere! Il 13 dicembre arriva Santa Lucia con la sua magia… Propiziatela piazzando, nelle prime ore del mattino, una ghirlanda ed una scopa fuori dall’uscio…



Cancro: le stelle non dispensano immani favori e svariate congiunture vi portano ad ipotizzare che le rogne siano a portata di giornata… Suvvia, siate positivi e apprestatevi al contiguo Natale con lo spirito giusto. Una novella risolleverà il morale, vi arrabbierete con un tipo stranito ma simultaneamente riceverete un omaggio o complimento. Nell’allestimento dell’alberello sappiate che avvolgerlo con del filo argentato risulterà di ottimo auspicio a chi si reputa scalognato…



Leone: nel corso del corrente caotico periodo anelerete starvene in pace senza sentire rimproveri per degli sbagli che chiunque potrebbe commettere o venir accusati di egoismo o menefreghismo… Tra coppiette si insinueranno strani tarli oppure non saprete come comportarvi nei confronti di chi prima lancia il sasso e poi nasconde la mano… Intima conoscente a cui porgere un augurio o fare un dono. Disturbetto da approfondire o curare. Visite o inviti.



Vergine: tra alti e bassi i giorni voleranno pur se di cose strane ve ne capiteranno… Una chiamata, una chiacchierata o semplicemente un ritrovo ruspante garantirà ilarità… In casa non siate polemici ed accettate la scelta o decisione di un componente del nucleo domestico. Arrivo di quattrini alternato a sborsi voluttuosi o obbligatori. Attenti però alle multe e ai furti! Il 13 dicembre accendete una candela bianca e lasciatela consumare: favorirà fortuna e serenità.



Bilancia: influenzati dalla quadratura di Saturno incespicherete in sbalzi umorali, incavolature e stonature spettanti amore, affari o familiari… In una fase così contorta converrebbe limitare il superfluo e mettere nero su bianco in eventuali affari dall’esito incerto. Corteggiamenti o innamoramenti sfioreranno single e mal appaiati. Comunicato inaspettato. Rischio di ladrocini. Nella scelta delle strenne pensate innanzitutto a una delle poche vere sincere amiche che avete.



Scorpione: i riflettori si accendono su giornate infuocate al punto di non saper dove sbattere la testa… Di conseguenza batterete spesso la fiacca o vorreste che le feste finissero ancor prima di essere iniziate… Eppure rinverrete degli attimi di gaiezza, riceverete un pensierino o vi caverete un peso dallo stomaco. I giovanotti si guardino da una donzella più scaltra che bella…I più maturi invece coltivino una simpatia. A Santa Lucia cambiate lenzuola e biancheria!



Sagittario: la verità e la ragione non stanno mai da una parte sola: ascoltate quindi più campane prima di esprimere giudizi riguardo specifiche persone… Non programmate, altresì, troppo anticipatamente, l’andazzo di un Natale riservante variazioni e… sorprese… Dispute con testoni o musoni. Un mix di tenerezza e passione rinverdirà coppie fossilizzatesi nell’abitudinarietà. Mangiare noci amalgamate col miele, la sera del vostro compleanno garantirà una generale miglioria.



Capricorno: voltereste l’abete al rovescio pur di veder le cose funzionare come vorreste ma con Saturno sbilenco degli inconvenienti o contrattempi ve li dovete aspettare. Crucci per un parente o un anzianotto. Giovedì e sabato giocate al Lotto o lotterie. Lo sapevate che regalare dei mandarini a Santa Lucia arreca benessere e prosperità? Provare per credere… Notti insonni e forme reumatiche od influenzali in agguato: rinforzate le difese immunitarie e non prendete troppo freddo!



Acquario: non sarà facile penetrare nei vostri pensieri… Meglio quindi eludere provocazioni, insinuazioni né controbattere alle vostre stizze… Passate le strabuzzanti lune tornerete come prima… Anche se Giove propina riuscite meglio andarci piano nel collocare sul piedistallo uno specifico soggetto: potreste prendere un abbaglio o restar delusi… Simultaneamente preventivate un incontro speciale, uno spostamento, una scorpacciata in compagnia e una folata di allegria.



Pesci: parecchie metamorfosi attendono dietro le cortine del 2019: alcune preventivate altre inaspettate…. Per adesso accontentatevi del solito tran tran e sbrigate le quotidiane incombenze appellandovi alle vostre forze… Tra venerdì e domenica vivrete una buffa esperienza, ingollerete un rospetto o non digerirete un dispetto. Riconoscimenti per allevatori, macellai, artisti. Amicona da omaggiare o ringraziare. Spese per abbigliamento o regali. Battibecchi con congiunti.



In questo periodo le stelle si trasformano in luci pronte ad illuminare l’albero della nostra vita…

