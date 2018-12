Bordighera: venerdì una visita sulla Via Iulia Augusta alla scoperta di Clarence Bicknell

Venerdì 14 dicembre si terrà un'escursione che vedrà come meta Bordighera con visita guidata alla Sede dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri (Centro Nino Lamboglia e Museo Bicknell). Si tratta di un'iniziativa organizzata dal Punto Informativo “Via Iulia Augusta” e il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Ventimiglia e l'Associazione Amici dei Giardini Botanici Hanbury.

"Sarà l'occasione per visitare la mostra Clarence Bicknell in the past for the future. Inter-relazioni, realizzata in occasione del centenario della morte di Clarence Bicknell (Casterino, 17 luglio 1918). Sono esposti materiali inediti, per scoprire ulteriormente uno straordinario inglese di fine Ottocento che scelse Bordighera e la zona intemelia come sua seconda patria" - spiegano gli organizzatori dell'escursione.



"Prima di entrare nel Museo, superato lo straordinario esemplare di ficus macrophylla, sosta davanti al tratto del decumanus maximus di Albintimilium ivi conservato. L'escursione conclude la serie di iniziative previste nell'ambito del Progetto Via Iulia Augusta per l'anno 2018. Per partecipare all'escursione è sufficiente presentarsi alle 14.30 davanti al Palazzo del Parco di Bordighera. Ingresso con visita guidata € 5,00. Programma: Ore 14.30, ritrovo davanti al palazzo del Parco di Bordighera, passeggiata sulla via Romana fino alla sede dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, visita alla mostra: Clarence Bicknell in the past for the future Inter-relazioni; Ore 17.30 fine escursione e rientro" - ricordano.