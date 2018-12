Bordighera: il 20 dicembre torna l'appuntamento con “La Pallamano in una mano”

Appuntamento giovedì 20 Dicembre dalle ore 17,00 alle 18,30 alla palestra C. Conrieri di via Pelloux con l’ormai tradizionale manifestazione ludico-sportiva organizzata dall’ABC Bordighera de “La Pallamano in una mano”, quest’anno giunta alla sua 9^ edizione. "La manifestazione è aperta a tutti i ragazzi e ragazzi dai sei ai quindici anni e chiude, come di consueto, anche l’attività del 1° modulo del Gruppo Sportivo extra-scolastico, attività che riprenderà martedì 8 Gennaio 2018 con il 2° Modulo" - ricordano dalla società organizzatrice.



L’evento sportivo prevede la disputa di una mini-maratona di pallamano dove i ragazzi e le ragazze si sfideranno tra loro giocando un’avvincente partita senza soste per un’ora e mezza, alternandosi in campo in una delle due squadre. La manifestazione è rivolta a tutti i ragazzi e le ragazze delle scuole elementari e medie cittadine e del comprensorio, anche per coloro che non sono tesserati o che non abbiamo mai praticato sport, in modo da consentire a tutti di provare questa disciplina sportiva di squadra, molto praticata ed amata all’estero e nella vicina Francia.



"Al termine un rinfresco offerto dalla società, dai genitori e con i panini preparati dai simpatici fratelli Rovere, titolari della “Casa del Parmigiano” di via Libertà 42 a Bordighera. - sottolineano gli organizzatori - Al termine della manifestazione il tradizionale scambio di auguri tra tutti i presenti, il direttivo della società, gli atleti ed i loro genitori per chiudere in allegria un anno che ha visto la società bordigotta sempre presente ed attenta alle esigenze dei più giovani".