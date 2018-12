Natale 2018: il meglio della tradizione e le innovazioni più esclusive da SanremoBio

Nell’incessante ricerca per i propri clienti anche quest’anno SanremoBio propone il meglio per le nostre tavole, per la cura e per il benessere della persona! Il tutto confezionato all’interno di originali contenitori in legno, in bamboo, elegante cartoncino e decoratissime latte di metallo.

Le confezioni natalizie si caratterizzano per il prodotto di provenienza: abbiamo allora la selezione dei migliori prodotti liguri: l’immancabile olio extra vergine monocultivar taggiasca, i patè di verdura, i prodotti sottolio, e il pesto. Si passa poi alla Toscana con le tagliatella di grano Verna, il Chianti, le zuppe di cereali e legumi, poi si visita la Sicilia con le sue specialità: il torrone e il pistacchio di Bronte, la pasta di mandorla, le caponate e i sughi più squisiti. Al sud si sosta anche in Calabria con il pregiatissimo bergamotto: fresco, candito, in marmellata e in succo. Ma il viaggio dei sapori continua spaziando per le specialità di tutto il mondo. Quest’anno afferma Sergio Spina – ideatore di Sanremobio – abbiamo un’accurata selezione di vini Kosher prodotti nell’alta Galilea in Israele, una selezione di sale e pepe provenienti da tutto il mondo, un bouquet di prodotti originali USA: i famosi fiocchi di avena Quaker, lo sciroppo di caramello Aunt Jasmine, l’originale salsa BBQ della STUBB’S, la senape HEINZ.

E poi CLASSICI NATALIZI: PANETTONE, PANDORI, PANFORTI con farine particolari: farro, kamut, riso, SENZA GLUTINE, con farciture classiche e originali.

L’assortimento di tè e infusi è inesauribile: varietà e proposte per i neofiti che si affacciano al rito del del te sia per gli estimatori più intransigenti: tè macha, sencha, giunpowder, bancha, kukicha, roibos, mate... E più di 500 infusi e combinazioni diversi. Da quest’anno anche i petali da infusione per assaporare la fragranza dei fori nei loro bouquet di rosa, violetta, ibisco, girasole... In crescita costante l’assortimento VEGAN. Non solo per i dolci natalizi dove troviamo pregiatissimi grassi vegetali quali il burro di karitè e l’olio di cocco in alternativa al burro vaccino. L’assortimento è completo! Più di trenta varietà e formati tra i formaggi, burger, salsicce e wurstel, kebab, arrosti, bresaole, affettati, mascarpone, creme fraiche, yogurt di cocco, mandorla, soia...E infine solo a SanremoBio le preparazioni di pesce vegetale: tonno e patè, gamberi... preparazioni a base di soia e alghe per un travolgente sapore di mare!

Per chi anche a Natale non dimentica la linea, la forma fisica e l’attività sportiva trova a Sanremobio il massimo assortimento disponibile sul mercato: proteine vegetali, amminoacidi, vitamine, barrette, muesli energetici, prodotti per il massimo rendimento e senza accumulo di grassi, mix di avena per il classico beverone e tanto altro...

Tra le novità di questa edizione troviamo anche tutti gli accessori indispensabili per un momento di relax in sauna o in vasca da bagno. Spazzole, spugne di mare, spugne in loofa, konjak, sisal, cotone bio, massaggiatori, sali, essenze profumate, incensi e tutta la cosmesi bio!

Nel reparto cosmesi risaltano in particolare le tre nuove linee: alla bava di lumaca, al latte di asina e all’amido di riso con argento colloidale. Tre formulazioni specifiche per chi pretende il meglio!

Le sorprese non finiscono: i migliori prodotti per l’home made. Mulini per sfarinare i cereali freschi all’occorrenza, power blender per le più accattivanti preparazioni, germogliatori, yogurtiere, friggitrici ad aria, essiccatori, estrattori. E inoltre diffusori di essenze per terapia e per ambiente, lampade di sale e gli originali mala tibetani.

Per info SanremoBio si trova in Piazza Colombo, in via Manzoni 23: tutte le offerte del momento sulla fan page e sul sito.