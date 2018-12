Bordighera: salta il 'Villaggio di Natale', interviene la 'Lumin'Arte' "Siamo amareggiati ma il Sindaco sapeva tutto"

Dopo le dichiarazioni e le polemiche, ora interviene anche la ditta ‘Lumin'Arte’ di Silvia Magaton in merito alla rinuncia della stessa al ‘Villaggio di Natale’ ed all’installazione della pista di pattinaggio.

“Siamo amareggiati da quanto apprendiamo – evidenzia l’azienda, in quanto l’amministrazione è sempre stata tenuta al corrente di ogni cosa. Il 5 novembre scorso, dopo un incontro con l'assessore alle manifestazioni, il consigliera con delega alle manifestazioni ed in accordo con il Sindaco Vittorio Ingenito, è stata inviata una mail per poter organizzare un villaggio Natalizio, idea nata di comune accordo, chiedendo di confermare il progetto entro e non oltre l'8 novembre. La loro risposta è stata che, visto il regolamento, avrebbero dovuto aprire un bando, ma lo avrebbero messo solo in evidenza, senza comunicarlo ai giornali”.

Secondo quanto evidenziato da ‘Lumin’Arte’ la tempistica doveva essere ristretta per anticipare i tempi di organizzazione e, invece, il bando sarebbe stato aperto in modo tardivo e pubblicizzato: “A quel punto abbiamo chiesto spiegazioni anche per quanto riguarda le richieste del bando che erano cambiate in base agli accordi presi. Abbiamo anche chiesto il supporto di una associazione di categoria, visto l'evento collaterale al nostro, chiedendo di inserire i loro banchi all'interno del villaggio per unire gli eventi, ma ci è stato risposto che non si poteva. Non abbiamo potuto cercare sponsor perchè ci è stato detto che nessun commerciante avrebbe aderito. E' stata proposta una formula diversa con inserimento di un Luna Park, con richiesta protocollata dal direttore per sostenere i costi vivi del villaggio prima del bando”.

“Il bando dall'azienda – prosegue la ‘Lumin’Arte’ è stato protocollato la mattina del 30 novembre, perchè fino all'ultimo non volevamo partecipare, ma ci è stato detto, che se rinunciavamo perdevamo di credibilità e in futuro non avremmo più potuto collaborare con il Comune. Il progetto da noi presentato, non si atteneva a tutte le richieste perchè non avremmo messo le casette, ma gazebo e non c'era l'albero come richiesto, ovviamente tutto verificabile perchè protocollato, ma abbiamo comunque provato con la collaborazione degli assessori e del Sindaco fino all'ultimo. Venerdì prima di mandare via Pec la disdetta, abbiamo inviato una mail all'assessore, al consigliere delegato e c’è stato risposto che quantomeno avevamo provato e che per il nuovo anno si sarebbe partiti in anticipo per la riuscita dell'evento. Il Sindaco non ha mai risposto, se non solo tramite i media. Per quanto stiamo leggendo, ribadendo che l’amministrazione comunale è stata passo passo informata di tutto e vista la gravità delle accuse, ci siamo già rivolti ad un legale, per discutere in sede opportuna tutta la vicenda”.

“Ribadiamo il nostro dispiacere – termina l’azienda - soprattutto per i cittadini del Comune di Bordighera, che tenevano molto agli eventi Natalizi, ma è giusto che sappiano anche la nostra versione. Questo per dire che come ditta, seppur le tempistiche non erano dalla nostra parte, abbiamo tentato in tutti i modi a poter portare a Bordighera il ‘Villaggio di Natale’, ma non c’è stata forse la volontà di collaborare con noi”.

‘Lumin’Arte’, negli anni scorsi, si è occupata di svariate manifestazioni di questo genere come:

- eventi collaterali del Giro D’Italia ad Arma di Taggia ‘Pedalando con gusto’ nel 2015

- ‘Carruggi in fiore’ e il Carnevale a Dolceacqua nel 2017

- Natale a Monza 2015

- Street Food a Firenze 2015

- ‘Festa della Mamma’ Arma di Taggia 2016

- ‘Mercante in mare’ sempre ad Arma nel 2016 ed a Sanremo nel 2018.