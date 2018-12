Imperia: per Natale numerose iniziative con il comitato InVia, primo appuntamento domenica

Come da tradizione, le luci natalizie sono state accese lungo inVia ed in via dell’Ospedale ad Imperia. Quest’anno il comitato inVia ha una novità: le proiezioni sono state aggiornate.



"Vi aspettiamo per scoprire le nuove immagini! Abbiamo poi predisposto un ricco calendario di eventi per queste festività. - assicurano i promotori - Si comincia domenica 9 dicembre con la consegna delle letterine a Babbo Natale, che per l’occasione “posteggerà” la sua slitta in Galleria degli Orti, mentre il 16 ed il 23 dicembre accoglierà i più piccini in via dell’Ospedale. Non mancheranno gli appuntamenti canori.. il 20 ed il 23 dicembre concerti itineranti allieteranno le vie".



"L’evento clou sarà però venerdì 21 dicembre con “Natale sotto le stelle”. Tutti gli esercizi commerciali saranno aperti fino alle 23, ci saranno dei concerti e si potrà gustare un piatto veloce, ma soprattutto i più piccoli troveranno popcorn e zucchero filato... e in più Babbo Natale ginnasta si esibirà per noi... Il programma si concluderà il 5 gennaio con un evento musicale. - concludono - A breve vi sveleremo i protagonisti dei nostri appuntamenti, intanto aspettiamo i vostri bimbi domenica in galleria per consegnare le loro letterine".