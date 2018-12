1° Concorso di Poesia “Don Albino Luciani 40anni dopo”

Il Centro Culturale Italiano Giovanni Paolo Primo, nell’apertura del decimo anno di fondazione e nella ricorrenza del quarantesimo anno dall’elezione a Pontefice di don Albino Luciani, indice un concorso di poesia a Lui dedicato per ringraziarlo della grande eredità spirituale donata. Regolamento Art. 1 - Partecipazione – Il Concorso è aperto alla partecipazione di concorrenti di tutte le età. È possibile partecipare con massimo tre componimenti a testa, di massimo 36 versi. Le poesie dovranno essere inedite ed in lingua italiana, se in lingua straniera o eventuale vernacolo è obbligatoria la traduzione. Tema dei componimenti: - Dovranno essere dedicati alla figura di Don Albino Luciani dalle sue origini alla figura Papale. Art. 2 - Modalità di iscrizione - L’iscrizione al concorso è possibile attraverso una delle seguenti modalità: 1) invio postale; 2) invio a mezzo e-mail; Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato al 31 gennaio 2019. A seconda della modalità prescelta faranno fede, rispettivamente, il timbro postale di partenza o la data di ricezione della e-mail. Invio postale: Spedire al “Centro Culturale Italiano Giovanni Paolo Primo c/o Tavola Antonio – Via Michelangelo Buonarroti n. 14 – 23857 Valgreghentino (LC)” un plico raccomandato contenente la seguente documentazione: 1) Domanda d’iscrizione (il modulo può essere scaricato dal sito www.ccigiovannipaoloprimo.it) debitamente compilata e sottoscritta. 2) N. 4 copie delle opere (tre anonime, non firmate, la quarta con i riferimenti dell'autore ed eventualmente un breve curriculum). 3) Ricevuta (o fotocopia) del pagamento della quota di iscrizione al Concorso di Euro 10,00, a titolo di parziale copertura delle spese di segreteria, da versare mediante bonifico bancario: coordinate bancarie: Banca Prossima – Agenzia di Lecco IBAN: IT44W0335967684510700293270 c/c intestato al Centro Culturale Italiano Giovanni Paolo Primo Invio tramite E-mail: inviare all’indirizzo concorsopoesia.ccigpi@gmail.com una e-mail con oggetto “Iscrizione al Concorso di Poesia” e con allegata la seguente documentazione (formati accettati pdf, jpg, doc): A) Copia della/e poesia/e che si intende far concorrere, priva del nome dell’autore; B) Scansione del modulo di iscrizione debitamente compilato e sottoscritto (il modulo può essere scaricato dal sito www.ccigiovannipaoloprimo.it); C) Scansione della ricevuta di versamento della quota di partecipazione. La quota di iscrizione e il materiale inviato non verranno restituiti salvo quanto disposto dal successivo art. 7. Art. 3– Ogni partecipante dovrà presentare, sotto la propria responsabilità, opere di sua produzione, esonerando l’Organizzazione da ogni possibile pretesa da parte di terzi. L’autore è responsabile unico di quanto scritto nella sua opera. Come già specificato nel precedente art. 1, non è ammessa la partecipazione con opere che siano state già pubblicate, pena l’esclusione. L’autore, all’atto dell’iscrizione, dichiara sotto la sua responsabilità che la poesia presentata al concorso ottempera a tutte le condizioni indicate nel presente articolo ( apposita dichiarazione è contenuta nel modulo di iscrizione ). La partecipazione al concorso non implica la cessione del diritto di autore. Art. 4– Le poesie verranno esaminate da una Giuria qualificata, la cui composizione verrà resa nota al momento della premiazione. Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. Art. 5 - Proclamazione dei vincitori e premiazione– La cerimonia si terrà in data 06 aprile 2019 a Viganò Brianza (LC), in via della Vittoria 16, presso il Salone Parrocchiale con inizio alle ore 21.00. I vincitori saranno avvisati personalmente 15 gg. prima della data di cui sopra. Le opere premiate verranno lette nel corso della cerimonia. Premi Art. 6– I premi saranno i seguenti: · 1° Premio: targa in metallo + medaglia d’argento + libro; · 2° Premio: pergamena incorniciata + libro; · 3° Premio: litografia + libro. · 1° Premio speciale: libro d'arte. Non è prevista graduatoria se non quella dei poeti premiati. I premi dovranno essere ritirati da ciascun vincitore, munito di documento di riconoscimento. Se impossibilitato a presenziare alla cerimonia di premiazione, potrà essere rappresentato da persona di fiducia munita di delega scritta. Disposizioni finali

Art. 7– Il Concorso avrà luogo in ogni caso fatto salvo, a insindacabile giudizio dell’Organizzazione, per cause di forza maggiore rimandato o annullato. In caso di annullamento le quote di iscrizione verranno interamente restituite. Art. 8– L’iscrizione al concorso implica l’integrale ed incondizionata accettazione di tutte le norme di cui al presente regolamento. L’inosservanza di una qualsiasi costituisce motivo di esclusione dal concorso senza alcun rimborso della quota di iscrizione. Art. 9– In caso di controversia unico testo legalmente valido è il presente bando-regolamento, completo di 9 articoli. È competente il foro di Lecco. 1° Concorso di poesia “Don Albino Luciani quarant’anni dopo” Centro Culturale Italiano Giovanni Paolo Primo c/o Antonio Tavola – Via Michelangelo Buonarroti n. 14 – 23857 Valgreghentino (LC) (Tel: 340 7802055 E-mail: concorsopoesia.ccigpi@gmail.com