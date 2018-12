L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 5 al 12 dicembre

ARIETE: Presi da una miriade di impegni non saprete da qual parte cominciare per riuscire ad assolverli tutti entro i tempi prestabiliti piantando su un po’ di confusione… Vi toccherà pure farvi in quattro per aiutare un soggetto in difficoltà o scovare una soluzione a ciò che affligge voi o un essere caro. Approfittate dell’8 dicembre per evadere dalla routine, riposarvi, allestire l’alberello o andare in giro per mercatini o negozietti. Figlioli o vecchietti da sostenere.

TORO: Tra stelle e stalle vi barcamenerete confidando in periodi migliori che non tarderanno ad arrivare… Per il momento accontentatevi di ciò che passa il convento evitando di andare in crisi per una questione risolvibile. Qualche nativo se la dovrà vedere con invidie e perfidie altri invece gioiranno per un evento. La notte del 12 arriva Santa Lucia...Omaggiatela sbocconcellando delle paste frolle squisite per il gusto e propiziatorie per dare alle feste maggior lustro…

GEMELLI: Se non vi eravate ancora accorti di avere un angioletto disposto a proteggervi lo scoprirete in un delicato frangente o quando, brindando all’ostacolo sormontato, non saprete chi ringraziare. Nel contempo vi arrabbierete con pretenziosi, rivedrete una cara amica o vivrete un’esperienza singolare. Variazioni da apporre ad una stanza. Giovedì da “cardiopalmo”, benessere e valute da tutelare e fastidi connessi alla macchina o ad un aggeggio elettrico.

CANCRO: Sembra non andarne una dritta e ciò, in parte, va accreditato all’impertinenza di Saturno che, dal suo aspetto di opposizione, arreca intralci e demoralizzazione ma nei prossimi giorni inizierete a tirare sospiri di sollievo quasi vi toglieste un peso… In ambito sentimentale, familiare o professionale qualcheduno farà incavolare, un comunicato inaspettato lascerà senza fiato oppure peccherete di ingenuità restando, dinanzi al contegno altrui, di baccalà…

LEONE: Inizia il conto alla rovescia e fare un bilancio dei mesi trascorsi rendesi tassativo al fine di sistemare sospesi, non ricommettere i medesimi errori, perfezionare ciò che sta a cuore, rivalutare un’amicizia, obliare un momento nero, iniziare a bilanciare un settore incline ad impennate. Invito da non declinare: alla fin fine chi ve lo ha esposto vi farà divertire. Attenti, tra giovedì e sabato, ai furti e ai lestofanti. Fattibili delle contiguità con dottori. Domenica agitata.

VERGINE: Apprestatevi ad una settimana incasinata nel corso della quale converrà contenere la stizza e mantenere la calma, affrontare a viso aperto le persone e i problemi, confidare in magnanimità stellari, programmare minuziosamente le giornate al fine di non trovarvi verso Natale con la testa fumante… Una missiva, telefonata o proposta vi stupirà… Sarà di ottimo auspicio, la vigila di Santa Lucia, porre sul davanzale un bicchiere di latte, del fieno e delle noci.

BILANCIA: I pianeti, in primis il sestile di Giove, elargiranno emozioni e malgrado la tensione abbondi ed i nervetti salticchino, riuscirete in un’impresa… Se non lavorate trascorrerete un weekend delizioso a patto di condividerlo con persone vere, carine e genuine…Per contrapposizione una faccenda materiale celerà insidie: attenzione! Riguardo il benessere effettuate controlli di routine, girate alla larga da chi è mezzo influenzato e non somatizzate…

SCORPIONE: Il sestile di Saturno e il trigono di Marte favoriscono una settimana interessante ma spossante considerate le mille cosucce da sveltire e sbrigare prima di Natale… Sappiate inoltre che una pausa di riflessione servirà a constatare la solidità di un’amicizia, collaborazione o relazione. Giovedì o sabato potrebbe succedere qualcosa di bello o di strano. Se la sfiga perseguita o ambite concretizzare un sogno appendete in cucina una treccia d’aglio e dell’agrifoglio.

SAGITTARIO: Una perplessità vi manderà in tilt rendendo complicate persino le faccende più semplici: se non ne cavate un ragno dal buco, chiedete aiuto a chi saprà consigliarvi! Conti e portafoglio marcano “rossiccio” ma, se avete l’Ascendente in un segno d’ aria, vi tirerete su una costola grazie ad una vincita o alla provvidenza… Notiziola destante agitazione. Malintesi tra coppie. Compleanno da solennizzare con un brindisi, un ritrovo, una cenetta e la combriccola prediletta …

CAPRICORNO: Ogni giorno ne spunta una e sul più bello ipotizzate di rilassarvi spunta la seccatura di turno… Sarà colpa di Saturno? Beh… proferiamo che tal pianeta ha il compito di mettere a dura prova la vostra pazienza anche se siete arcistufi di grane e rognette. Ma cercate di vedere il bicchiere mezzo pieno visto che pian pianino risalirete la china e il morale uscirà dalla cantina… Però verso fine settimana vi inalbererete ancora per un inconveniente o un incosciente. Gola infiammata.

ACQUARIO: “Chi di spada ferisce di spada perisce”... Ciò significa che se vi è stato fatto del male questo tornerà al mittente con tanto di interessi… Attenti soltanto a non muovere passi azzardati e ad organizzarvi per le strenne natalizie in quanto il mese di dicembre appare infuocato e l’esiguo spazio rischierebbe di farvi trottare all’ultimo istante con un sovraccarico di stress. Birichinate affettive stimoleranno single e mal maritati. Introito alternato a sborsi. Infreddature.

PESCI: Agitati, incasinati e fermentati assomiglierete ad una giostra da cui sarebbe opportuno scendere prima di fondere … D’altronde si corre e ci si affanna ma per andare dove? Chiedetevelo e fermatevi a rispolverare valori spentisi sulle ali del consumismo, ascoltare il fuoco che scoppietta nel camino dell’anima e vi sentirete “rinascere”. Vi toccherà altresì posticipare un appuntamento, presenziare ad un combino, sopperire ad un versamento o sopportare un cavilloso elemento.

Con l’augurio che le stelle conducano verso un Natale carico di pace e serenità…

Per temi natali, previsioni, analisi karmica, rapporti di coppia, e per qualsiasi consulto astrologico, rivolgetevi a: Corinne astrologia, corso Europa 25 (12084 - Mondovì). Telefono 0174-551175; mail corinne.v@libero.it