Sanremo: venerdì al Forte di Santa Tecla l'inaugurazione della mostra “We Want Miles!” e via alla rassegna Jazzin'

Domani pomeriggio alle ore 16.00 al Forte di Santa Tecla a Sanremo, inaugurazione ufficiale della mostra fotografica “We Want Miles!”, all’interno della quale si svilupperà la Rassegna Jazzin’, con concerti per il pubblico per tutta la durata dell’esposizione, prevista fino al 27 dicembre. I due eventi - organizzati della Dem’Art di Sanremo - hanno il Patrocinio del Comune di Sanremo e del Polo Museale Ligure.



Dopo l’inaugurazione, alle ore 18.00, il via al primo concerto della Rassegna con il “Livio Zanellato Ensemble” ed un “Omaggio a Miles Davis”. La mostra “We Want Miles!” consiste in un’esposizione di circa 50 stampe “fine art” in bianco e nero ed è un tributo a questa figura chiave del jazz mondiale ed alla sua musica, attraverso una serie di ritratti, posati e “on stage”, di musicisti che hanno collaborato nel tempo con lui. Musicisti che sono stati, in maniera diversa, influenzati da Davis, e musicisti che invece, in determinati periodi, ne hanno influenzato in qualche modo lo stile ed i cambiamenti sonori della sua musica.



La Rassegna Jazzin’ si inserisce all’interno di “We Want Miles!” con concerti per i visitatori in determinati giorni per tutta la durata della mostra, intensificando gli appuntamenti nel periodo Natalizio. Gli orari di apertura della mostra sono dalle 10.00 alle 20.00, mentre i concerti avranno inizio sempre alle ore 18.00.