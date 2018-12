Domenica 9 dicembre andrà in scena il prossimo grande evento targato Riserva Bianca

<<Dopo la positiva partenza del primo week-end, abbiamo scelto di organizzare una prima manifestazione di inizio stagione su tutto il nostro Comprensorio, potendo proporre ed offrire ai nostri Clienti una motivazione in più per muoversi all’interno delle nostre meravigliose piste tutte aperte e predisposte al meglio dai nostri Tecnici – dichiara Nicola Dalmasso, vicepresidente Lift spa – Domenica 9 dicembre la Riserva Bianca vira sempre più verso la proposizione di un vero e proprio boutique-resort sciistico, grazie a performers ed animatori professionisti che metteranno in scena una giornata di festa, allegria, e puro divertimento a 360°>>.

Nella sostanza saranno attivate ben quattro postazioni di intrattenimento: - Zona Sole arrivo Telecabina – Laghetti: postazione dedicata al divertimento dei bambini e delle loro famiglie con clown, saltimbanchi, giocolieri, equilibristi, mascotte e pupazzi animati, oltre a musica con dj Axter ed animazione dedicata con Giambello clown - Capanna Niculin – Pancani: zona dedicata alla musica 70-80-90; il Dj Danilo Rossini e la voce di Alessandro Morbelli animeranno una giornata di musica e divertimento arricchita dalle peripezie dei saltimbanchi professionisti Lunatik Cirque. In questa postazione verrà inoltre organizzato anche il divertente Holy Splash Party: ore 14.00 tutti pronti per divertirsi a suon di… colori ! - Quota 1400 – Kids Club: gonfiabili, giochi ed animazione per i nostri piccoli amici che non sciano e per i loro genitori; comodo vicino al posteggio ed alle baite raggiungibili in auto e pullman - Limonetto – Frontera: un vero e proprio dj set in alta quota grazie alle bellissime Marta e Vanessa che “A spasso nella dance” balleranno insieme a tutti i partecipanti sulle note del dj Teoty e con la voce di Fabrizio Brignolo; giusto per non farsi mancare nulla, la postazione verrà allietata dalla danza acrobatica e poledance di Chiara.