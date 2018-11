Orologi Casio: un classico che non tramonta mai, modelli e prezzi più diffusi

Introduzione



Tra i brand di orologi più famosi ritroviamo senza dubbio il marchio Casio, che da sempre produce orologi per uomo e per donna ampiamente apprezzati e indossati in tutto il mondo.



La gamma degli orologi Casio è così ampia da riuscire ad accontentare una clientela davvero variegata, rivolgendosi auomini e donne di tutte le età e proponendo un vasto assortimento di modelli caratterizzati da stili differenti.



Dagli orologi dal look sporty a quelli più tecnologici e moderni, passando per gli intramontabili Casio dallo stile classico e vintage, gli orologi da polso Casio sono un simbolo di eccellenza e di qualità, sia nel settore della moda e degli accessori, sia in ambito sportivo. Da sempre, infatti, ogni orologio Casio viene concepito come un accessorio tecnologico unico nel suo genere, progettando un design funzionale allo scopo di ciascun modello.



Casio Sports: gli orologi Casio perfetti per gli sportivi



Nel caso degli orologi pensati per gli atleti e per gli sportivi, in particolare, Casio mette a disposizione le più moderne tecnologie del presente per poter fornire a chi li indossa un accessorio che li accompagni fedelmente sia durante gli allenamenti, sia durante le attività di tutti i giorni.

Per questo motivo, molti degli orologi della serie Casio Sports sono provvisti di una serie di particolari features, tra cui, ad esempio: una funzione di ricarica solare, una protezione antimagnetica, un cronometro, un calendario con funzione di promemoria e alerts personalizzati e molto altro ancora.

Tra gli orologi Casio sportivi ritroviamo anche la serie degli orologi subacquei, tra cui spicca, in particolare, il modello Casio G-Shock GA-100-1A1ER, in vendita al prezzo di circa 80€ e dotato di un design dinamico ed accattivante e resistente all'acqua, nel caso di immersioni fino a 20 bar.





Casio Sheen: un gioiello prezioso



Con la serie di orologi da polso per donna Casio Sheen l'orologio non è soltanto un accessorio alla moda, ma diventa un vero e proprio gioiello da custodire preziosamente.Negli orologi Casio Sheen tutta l'eleganza dello stile classico incontra l'inestimabile classe dei cristalli SWAROVSKI, che impreziosiscono delicatamente il quadrante di questi orologi unici nel loro genere.

Disponibili in diverse versioni, in una fascia di prezzo che va dai 150 ai 190€ circa, con cinturini sia in acciaio che in cuoio, gli orologi da donna Casio Sheen sono caratterizzati dalla presenza di vetro minerale e sono il regalo perfetto specialmente per quelle donne che prediligono un look elegante e hanno un'anima romantica.





Casio Vintage e Casio Collection: i classici intramontabili



Nel corso della storia, il brand Casio è diventato un'icona assoluta nel mondo degli orologi da polso, anche grazie al cinema e al mondo dello spettacolo. Molti sono infatti i Casio apparsi in noti film del cinema anni '80 e '90, che hanno contribuito a rafforzare ulteriormente il ruolo e la rilevanza di questo brand. Complici anche i revival e la moda vintage, quelli che sono stati i Casio più classici dei decenni passati continuano ad essere apprezzati ampiamente ancora oggi, confermandosi un accessorio alla moda ricco di personalità, distinguibile per via di uno stile unico nel suo genere.

A questo proposito, i modelli più noti e certamente più apprezzati di orologi da polso Casio, sia da donna che da uomo, rientrano nelle serie di orologi Casio Vintage e Casio Collection.

Tra i principali, ritroviamo senza dubbio il classico ed ultraeconomico Casio MQ-24-7BLL, un orologio da polso analogico con cinturino in resina che in tutta la sua semplicità ha fatto la storia.

In vendita al prezzo di soli 10-15€, questo orologio è un accessorio minimale perfetto per il lavoro in ufficio come nella vita di tutti i giorni, adatto a uomini di tutte le età.

Per quanto riguarda invece i Casio Vintage, tra i modelli più importanti troviamo in particolare l'orologio da donna Casio LA670WGA-1D, in vendita al prezzo di circa 30€ e caratterizzato da un classico e raffinato color oro. In questo orologio, il cinturino in maglie di acciaio inox e il quadrante con schermo digitale uniscono la classicità del vintage ad uno stile moderno e ricercato. In ambito Casio Collection, invece, tra i modelli più apprezzati di sempre ritroviamo il Casio A168WA-1YES, in vendita al prezzo di circa 25-30€ e caratterizzato da un quadrante digitale retroilluminato e un cinturino in maglie di acciaio inox. Si tratta di un modello particolarmente versatile, dotato di cronometro e resistente all'acqua, che con il suo stile tecnologico un po' retrò rappresenta ancora oggi il perfetto connubio tra passato e presente.