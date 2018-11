Dopo i botta e risposta sugli 'allerta' del fine settimana scorso in arrivo il freddo: temperature in calo da domani sera

La pioggia nell’ultimo fine settimana c’è stata ed ha confermato l’autunno particolarmente umido di quest’anno. Ma è arrivata anche la conferma che l’allerta meteo sulla nostra provincia non era da emanare, come fatto dalla Protezione Civile su previsioni dell’Arpal.

Sabato scorso il Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, aveva emanato una ‘sua’ allerta arancione, sulla base di un previsore del tempo privato, comunicandola attraversa la sua pagina Facebook. Pronta era arrivata la risposta dell’Assessore alla Protezione Civile della Regione, Giacomo Giampedrone: “Sorvolando sul fatto che il tutto non è avvenuto sui canali ufficiali del Comune, ma sulla pagina Facebook del Sindaco, il secondo messaggio è corretto, rientra nei poteri del Sindaco. Quello che non può essere fatto e vale per i sindaci, come per i siti privati, è di usare i codici tipici della Protezione Civile per gli stati di allerta ed i colori, che sono stabiliti da una legge nazionale che delega alle Regioni”.

Parole precise dell’Assessore regionale che, di fatto, conferma come chiunque può fare previsioni, ma quelle ufficiali per la Liguria, rimangono dell’Arpal: “Non mi importa che i vari comuni si associno a un previsore privato. Le informazioni che ne ricavano possono essere usate per l’Ente, ma non per la messaggistica che è competenza esclusiva della Regione. In altre parole, il Sindaco ha il potere di attivare il Coc anche in caso di ‘pre allerta verde’, può farlo anche se c’è il sole, ma non può stabilire i valori di allerta”.

Tornando alle piogge dell’ultimo fine settimana, hanno confermato l’allerta ‘verde’. Si sono registrati alcuni temporali ma la quantità d’acqua scesa è rimasta tra i 10 ed i 20 millimetri, a seconda delle zone. Fortunatamente, quindi, non si è verificato nulla di catastrofico. Anche se le previsioni del tempo sono una scienza molto difficile e gli errori sono sempre dietro l’angolo (in particolare con i cambiamenti climatici degli ultimi tempi), rimane chiara la richiesta dell’Assessorato alla Protezione Civile di non diffondere allerta simili a quelli ufficiali.

Poi, ovviamente, ci possono essere previsori del tempo anche più bravi e più competenti ma, per essere considerati ufficiali, devono far parte degli organi preposti. Questo perché, altrimenti, si rischia di avere previsioni come quelle che vengono diffuse a livello nazionale che, oltre ad essere spesso sbagliate, rischiano anche di essere difformi tra loro.

Intanto, da ieri non sta più piovendo se non in rari casi nell’entroterra. Ma stanno scendendo le temperature e continueranno a calare da giovedì sera. La nostra provincia sarà ancora una volta quella meno fredda della regione, ma avremo un deciso calo dello zero termico, che passerà dai 3.200 ai 1.500 metri. Le temperature scenderanno di 5 o 6 gradi sulla costa e, venerdì potrebbe tornare a piovere, con qualche nevicata nell’entroterra.

Queste le temperature minime registrate questa mattina: Nava -3; Pigna, Verdeggia e Poggio Fearza -1; Pieve di Teco 0, Apricale 1; Borgomaro, Triora e Rocchetta Nervina 2; Dolcedo, Airole, Pornassio e Dolceacqua 4; Bajardo e Carpasio 5; Seborga, Castelvittorio e Ranzo 7; Diano Marina 8; Ventimiglia 9; Sanremo, Cipressa ed Imperia 11.