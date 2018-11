Sanremo: cede muro in strada Tre Ponti, Mercurio (CNA) "Gli uffici comunali ci devono ascoltare", l'assessore Trucco assicura "Lavori in somma urgenza" (Foto e Video)

Non conosce pace strada Tre Ponti a Sanremo dove ieri c’è stato un altro cedimento dell’asfalto. Si tratta del terzo episodio nell’arco di poco più di un mese. Se i primi due episodi erano stati causati da un problema sulla conduttura dell’acquedotto, questa volta il crollo è dovuto all’erosione del mare.

Un’azione costante negli anni che ha causato un lento ma progressivo sganciamento del muraglione che regge la strada soprastante tra gli stabilimenti dei Tre Ponti e Il Cubo. Ieri, nel tardo pomeriggio c’è stato il crollo ed i primi a dare l’allarme sono stati un gruppo di surfisti che si trovavano nella zona.

Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita e non ci sono stati danni nemmeno ai mezzi che sovente si posteggiano su questa strada. Il Comune appreso l’accaduto ha subito inviato sul posto gli operai ed i tecnici per delimitare l’area in modo che nessuno potesse farsi del male. Oggi, alla luce del sole, è apparso in tutta la sua evidenza quanto successo. Sul luogo del crollo sono intervenuti l’assessore ai lavori pubblici Giorgio Trucco ed anche Giacomo Mercurio, storico imprenditore del settore ma anche rappresentante regionale per le spiagge libere attrezzate con CNA.



Mercurio ha avuto parole dure verso palazzo Bellevue: “La situazione era già nota. Noi avevamo comunicato a marzo al Comune che c'era rischio di crollo. Sono 20 anni che si interviene su questo pezzo di strada perché l’erosione è un fenomeno che va avanti da diversi anni. Gli uffici che hanno effettuato il sopralluogo ad aprile hanno detto che qui non c’era nessun pericolo ed i 9mila euro che il Comune aveva stanziato per questo lavoro sono stati dirottati in un altro punto di questa strada. I risultati sono questi. C’è un ufficio che non capisce la drammaticità ed il pericolo del problema. Noi abbiamo paura di non riuscire ad aprire la prossima stagione perchè il muro è di circa 30 metri da rifare. Anche se si farà in massima urgenza si rischia di andare oltre anche perchè da gennaio inizieranno le mareggiate invernali e lì sarà un po’ difficile lavorare con le strutture per rifare il muro in cemento armato".



"Chiediamo al Comune di ascoltarci e di smetterla che siamo i soliti ‘rompi’, non lavoriamo contro ma siamo la punta di diamante del turismo sanremese ed in generale - conclude Mercurio -. I balneatori devono essere ascoltati e gli uffici devono essere a nostra disposizione. Bisogna dire basta a questi uffici che ci comandano e non capiscono i problemi del mare. Devono ascoltare noi che siamo gli esperti. Noi sappiamo come il mare lavora e va trattato”.



L'assessore Trucco ha dato la disponibilità del Comune ad intervenire subito con un lavoro in 'somma urgenza': “Il mare ha continuato il suo effetto erosivo scalzando un’opera già realizzata una quindicina di anni fa e quindi andando a compromettere il restante muro che sorregge la strada. Ha ceduto il muro ed è sceso portando dietro un pezzo di strada. Adesso interverremo in breve tempo per non andare nel periodo delle mareggiate. Al momento su strada tre Ponti, che io sappia non ci sono altre criticità. Qua era già stato previsto un intervento a valle, quindi sul piede muro ma l’erosione del mare non ci ha dato il tempo di intervenire prima. Ora dovremmo intervenire con somma urgenza per risolvere il problema. ora interverremo nel più breve tempo possibile in ottemperanza delle norme per la somma urgenza che regolano casi simili”.



Tutto lascia presumere che si tratti di una vera e propria corsa contro il tempo. Infatti sulla messa in sicurezza dell’area incombe il maltempo e le mareggiate che caratterizzano il periodo dei primi mesi dell’anno. Per il momento la strada Tre Ponti rimarrà chiusa a tempo indeterminato fino all’ultimazione dei tre cantieri attualmente aperti.