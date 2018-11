Cominciato il corso biennale di estetista dipendente dell'Accademia Formativa: ancora possibilità di iscriversi

Partito ufficialmente il CORSO BIENNALE DI ESTETISTA DIPENDENTE all’Accademia Formativa nella sede di Arma di Taggia

Questo corso è rivolto a chi desidera ottenere una qualifica riconosciuta a livello europeo di estetista dipendente. Il corso ha una durata di 1800 ore: 1480 ore di teoria e pratica e 320 di stage. Il corso è iniziato lunedì 5 novembre e si concluderà a fine , i primi di aprile del 2020 le allieve, dovranno sostenere un’ esame di qualifica sia teorico che pratico davanti ad una commissione nominata dalla Regione.

Per chi fosse interessato al corso è ancora possibile iscriversi.

Accademia Formativa è una delle principali scuole di estetica presenti in Liguria, organizza corsi riconosciuti dalla Regione Liguria e corsi di specializzazione per estetiste e per persone interessate al mondo del benessere da oltre vent’anni.

Con la qualifica di estetista dipendente è possibile lavorare presso un centro estetico o un centro benessere o proseguire con il 3 anno di specializzazione che inizierà al termine degli esami di qualifica ad .

Il programma del corso di Estetista dipendente è strutturato in una parte teorica e una parte pratica.

Durante il percorso sarà dato risalto all’anatomia, fisiologia, dermatologia, cosmetologia, igiene, alimentazione oltre che al diritto, gestione aziendale, informatica, inglese e psicologia

Le allieve dell’Accademia Formativa acquisiranno le competenze teoriche e pratiche per effettuare un massaggio viso e corpo igienico estetico, pulizia del viso, manicure, pedicure, epilazione, make up, oltre che un corso di specializzazione a scelta tra il catalogo della scuola



Accademia Formativa è diretta da Patrizia Morreale e Manuela Sartore, che si occupano di formazione da oltre vent’anni



Il corso si tiene nella sede strategica di Arma di Taggia ubicata dentro la stazione dei treni facilmente raggiungibile in treno, in pullman e dispone di un ampio posteggio gratuito.

Nei prossimi mesi inizierà un corso anche nella sede di Sanremo in Via Roma 4.

Per chi fosse interessato al corso è pregato di contattare la scuola nel più breve tempo possibile poiché è possibile essere inseriti ancora per poco tempo

Per informazioni è possibile visionare il sito internet www.accademiaformativa.com, la pagina facebook, instragram o telefonare a 338/4687355 Patrizia Morreale – 339/2123407 Manuela Sartore





L’Accademia Formativa collabora con la scuola per acconciatori GORI BEAUTY E HAIR SCHOOL