A Taggia si respirerà la magia del Natale: ecco il calendario degli appuntamenti in programma a dicembre e gennaio

Sono 21 gli eventi approvati nel calendario manifestazioni natalizie di Taggia. A partire dal primo weekend e fino alla prima metà di gennaio, verranno coinvolte sia Taggia che Arma e Levà. Come si è visto nella gestione degli appuntamenti estivi, anche per le festività natalizie sarà rispettata la divisione tra momenti di festa, cultura e tradizione.



Il calendario sarà aperto dalla Cerimonia per Santa Barbara, domenica 2 dicembre, insieme all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Ritrovo alla Chiesa di San Giuseppe e Sant'Antonio ad Arma dove sarà officiata la Messa e seguirà il Corteo che attraverserà la cittadina fino a piazza Tiziano Chierotti, dove è posto il monumento ai caduti in mare.



Cultura e tradizione saranno protagoniste il prossimo mese. A partire dal secondo appuntamento calendarizzato, la presentazione del libro "Glossario etimologico del dialetto di Taggia", il 7 dicembre, alle 16, a Villa Boselli. Inoltre, la villa ospiterà anche l'esposizione dei quadri dell'artista Roberto Lanterio, curata da Giancarlo Manco, in programma dal 29 dicembre al 13 gennaio.



Diversi appuntamenti saranno all'insegna della musica. L'8 dicembre, al Teatro Parrocchiale di Arma, alle 21, concerto con l'OpenOrchestra ed il maestro Marco Reghezza. Il 15 dicembre, alle 21, l'oratorio Madonna Miracolosa di Taggia organizzerà un concerto a scopo benefico le cui offerte saranno destinate per le attività dei ragazzi con la partecipazione del Maestro Gianni Martini. Sempre a Taggia, sabato 22 dicembre, alle 21.15, presso la Chiesa della Madonna Miracolosa, concerto di Natale con l'esibizione di cori e canzoni natalizie in collaborazione con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo. Al termine del concerto, sul sagrato della chiesa, la Protezione Civile Comunale offrirà la cioccolata calda.



Non mancheranno le fiere. Si parte con l'enogastronomia al centro dell'appuntamento di sabato 8 dicembre, in via Queirolo ad Arma, con 'P...assaggi di Natale'. Il gioco di parole lascia intendere che cosa avverrà dalle 8 alle 20 con le bancherelle dei commercianti del CIV 'Il Piano' e con la collaborazione dell'associazione 'Arte & Party'. Gli stessi organizzatori, torneranno con un mercatino dell'artigianato, lungo la medesima via dello shopping armese, in programma il 5 gennaio. A Taggia, invece, il 16 dicembre, dalle 8 alle 18, nelle vie del centro di Taggia, tornerà la Fiera di Santa Lucia, con tantissimi stand ed i gonfiabili che per la prima volta saranno allestiti in piazza Farini.



Lo spirito del Natale sarà garantito da alcuni appuntamenti iconici. Si parte con Natale a Villa Boselli, quinta edizione della manifestazione organizzata dall'omonimo comitato ed in programma il 15 dicembre, ad Arma di Taggia, dalle 10 alle 18, in via P.Boselli ed via Magellano. Attrazioni, spettacoli di magia, laboratori creativi stimoleranno la fantasia e faranno divertire i più piccoli. Taggia sarà anche città del presepio, con la Natività di Gesù riproposta nelle vie del centro storico. L'unico evento a Levà vedrà l'arrivo di Babbo Natale e l'elfo, nel piazzale della scuola elementare, il 20 dicembre dalle ore 16.30, il tutto accompagnato dal coro parrocchiale 'Do.Re.Levà'. Babbo Natale ed il suo piccolo aiutante torneranno il 22 dicembre alle 16, con la baby dance ed il coro 'Mille voci, una voce', in piazza Grande a Taggia.



Non sono in programma eventi sportivi ma Taggia sarà interessata dal passaggio della Sanremo Marathon. Domenica 9 dicembre, dalle 10 circa, i runner passeranno sul territorio armese, tra la pista ciclabile, via Queirolo ed il lungomare.



Scorrendo il calendario non poteva mancare anche la tradizionale consegna delle Sequelle il 20 dicembre. All’interno del salone delle opere parrocchiali di Taggia, in via Ruffini, si svolgerà la cerimonia di consegna delle onorificenze che premiano l’impegno di cittadini particolarmente attivi in azioni di volontariato. A consegnare l’ambito riconoscimento sarà il comitato Festeggiamenti San Benedetto-Rioni Tabiesi. Seguirà il Concerto di Natale della Banda cittadina Pasquale Anfossi.



A dicembre e gennaio torneranno anche le visite guidate gratuite alla scoperta di Taggia. Il 27 dicembre, alle 14.30, l'appuntamento verterà su: “Dai monaci benedettini all'arrivo dei frati francescani minori, dalla diffusione dell'agricoltura all'istituzione del Presepe”; il giorno seguente, il 28 dicembre, alla stessa ora, i partecipanti all'iniziativa avranno la possibilità di conoscere ed approfondire “L'adorazione dei Magi" di Francesco Mazzola, detto il Parmigianino, nel convento dei Padri Domenicani”. Le stesse escursioni alla scoperta di alcune peculiarità tabiesi saranno riproposte rispettivamente anche il 3 ed il 4 gennaio.



Gli ultimi appuntamenti del calendario saranno nel 2019. Il 5 gennaio verrà riproposta 'La Befana vien dal mare', ad Arma di Taggia, dalle 14 alle 18. L''Associazione Arma Pesca, porterà la Befana nel cuore della cittadina marinara. La caratteristica vecchina partendo da via Eroi Armesi percorrerà tutto il lungomare fino ad arrivare in piazza Tiziano Chierotti dove saranno allestiti dei laboratori e giochi per tutti i bambini. Chiuderà il calendario un incontro presso l'ex Chiesa di Santa Teresa a Taggia. Domenica 6 gennaio, dalle 15 alle 18, il Museo Nazionale dei Trasporti di La Spezia - sede di Taggia proporrà una proiezione di diapositive e filmati a carattere ferroviario. Inoltre saranno esposte anche numerose fotografie realizzate lungo la vecchia linea nella tratta Ospedaletti/Andora.



Il calendario manifestazioni del Comune nasce da un intenso lavoro organizzativo, sviluppato da un anno per l'altro. Un'attività che ha impegnato gli assessori Barbara Dumarte (turismo) e Chiara Cerri (attività produttive), insieme alla presidente del consiglio comunale Laura Cane (cultura) ed al consigliere comunale Raffaello Bastiani (sport).



“Anche quest'anno a Taggia si respirerà la magia del Natale. Il calendario d'appuntamenti è stato fatto sulla base delle risorse che avevamo ma sono felice di aver trovato la piena collaborazione tanto di tutti i miei colleghi dell'amministrazione quanto delle categorie e dei cittadini. - afferma soddisfatta l'assessore Dumarte - In questi giorni verranno posizionate le luminarie e numerosi Babbo Natale che contribuiranno al clima di festa nel nostro comune, grazie all'aiuto dell'ufficio Lavori Pubblici e quindi all'assessore Lucio Cava. Anche i commercianti, attraverso l'interessamento dell'assessore Chiara Cerri, hanno dato il loro appoggio a questo mese d'eventi ed infatti avremo moltissime vetrine ed intere vie addobbate per l'occasione. A Taggia è palpabile la voglia di festeggiare il Natale tutti insieme. Così come visto l'anno scorso la macchina organizzativa si è mossa in uno spirito di fraterna condivisione, come nelle migliori famiglie e di questo sono davvero orgogliosa”.