Reggio Calabria: processo 'Breakfast', Dell'Utri va per testimoniare ma non funzionano le linee audio-video

Finalmente il senatore Marcello Dell’Utri si era recato al carcere di Rebibbia per essere ascoltato nell’ambito del processo ‘Breakfast’, ma un guasto tecnico al sistema di videoconferenze centralizzato ha fatto slittare al tre dicembre la sua deposizione. Erano mesi che la Dda, così come le difese, aspettavano di interrogarlo.

Dopo numerosi rinvii, a causa delle sue precarie condizioni di salute che tra l’altro hanno portato il Tribunale di Sorveglianza di Roma a sostituire la custodia cautelare in carcere con quella ai domiciliari (dopo aver rimediato una condanna definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa) oggi finalmente si era reso disponibile a testimoniare. Nulla da fare: un danno alle linee (che si sta registrando in tutta Italia) ha fatto saltare i collegamenti con le varie aule di udienza e il Collegio ha aggiornato l’udienza al tre dicembre. Per accusa e difese è infatti, fondamentale la sua audizione. Alla sbarra ci sono Claudio Scajola, attuale sindaco di Imperia ed ex ministro- Chiara Rizzo, Martino Politi e Mariagrazia Fiordelisi, rispettivamente ex moglie, collaboratore ed ex segretaria di Amedeo Matacena, l’ex deputato forzista attualmente latitante negli Emirati Arabi.

Per il procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo gli imputati avrebbero messo in piedi una rete per far scappare Amedeo Matacena, condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa, in Libano. Un tentativo di fuga che ha visto finire sotto processo sia Scajola che l’entourage di casa Matacena. Per l’Antimafia reggina ci sono una serie di circostanze ed elementi “collegati alla vicenda Dell’Utri e alla vicenda Matacena attraverso la figura di Vincenzo Speziali junior”. Quest’ultimo sarebbe l’anello di congiunzione tra la rete dei presunti fiancheggiatori e il paese dei cedri. Una ‘protezione’, garantita presumibilmente, grazie agli agganci politico-istituzionali che Scajola avrebbe messo in campo attraverso un rapporto diretto avuto con l’allora ex presidente libanese Amin Gemayel. Ed anche Gemayel è un teste fondamentale per la Dda reggina così come per la difesa dell’ex ministro Scajola.

Oggi però, il Collegio presieduto da Natina Pratticò ha escluso la sua testimonianza dal dibattimento poiché, nonostante i numerosi tentativi da parte di accusa, difesa e del Tribunale, l’ex presidente libanese non risponde alla richiesta di testimonianza in riva allo Stretto. Essendo residente all’estero, per come si è appreso oggi, il Tribunale reggino non può obbligarlo a recarsi in Italia e considerato che vi è necessità di chiudere il processo in tempi rapidi, visto che è da oltre tre anni che è in corso, ha depennato il suo nome dalla lista testimoniale. Per la Procura antimafia Gemayel si sarebbe reso disponibile ad ‘ospitare’ Matacena in Libano e la sua disponibilità sarebbe stata confermata dall'invio di un fax, scritto in francese, ed inviato proprio a Scajola. Per la difesa di Scajola questo fax è un falso, o meglio non sarebbe stato scritto da Gemayel bensì da Vincenzo Speziali junior per ‘accreditarsi’ con l'ex ministro. Subito dopo la diffusione della notizia del fax con la sua firma, l’ex presidente aveva informato gli organi di stampa di non essere lui l’autore. Circostanze che avrebbe potuto riferire direttamente di persona, ma che quindi (essendo irreperibile per lo Stato italiano) non potranno più essere chiarite.